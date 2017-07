Haaien lokken met aas

Deze zandbankhaai staat op het punt zich vast te bijten in een stuk aas. Even later zal hij aan boord worden getild en gemerkt voor onderzoek. De boot is die van Mark ‘the shark’ Quartiano. „Die haai was ruim twee meter groot”, licht Quartiano de foto toe vanaf zijn boot. „Het was een volwassen exemplaar.” In dit geval kreeg de haai een merk (dart tag) in het spierweefsel aan de basis van de rugvin. Al veertig jaar gaat Quartiano met betalende klanten, waaronder filmsterren als Will Smith en Robert de Niro, op haaienjacht voor de kust van Miami. Maar daarnaast is hij een van de duizenden Amerikaanse vissers die vrijwillig meewerken aan het cooperative shark tagging program van The National Marine Fisheries Service. Doel van het programma is meer kennis te vergaren over migratiepatronen en biologie van haaien, zeker van beschermde soorten zoals de zandbankhaai. Haaien krijgen een genummerd merk (zoals koeien) en bij elk merk hoort een kaart met informatie over de haai (datum, locatie, vangstmethode, grootte, geslacht). Bij hervangst gebeurt hetzelfde. De mate van hervangst verschilt per soort.