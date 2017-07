Sean Spicer: een half jaar loyaal blunderen

Het plotselinge ontslag van Sean Spicer, woordvoerder van president Donald Trump, is een signaal van een felle strijd om de macht in het Witte Huis. Want Spicer, die het vertrouwen genoot van stafchef Reince Priebus, is woedend over de aanstelling van een nieuw hoofd communicatie, Anthony Scaramucci, tv-persoonlijkheid uit de financiële wereld.

Sean Spicer hoorde pas op vrijdagochtend dat Scaramucci zijn nieuwe baas zou worden. Het Witte Huis zit al sinds mei zonder een hoofd communicatie, een belangrijke strategische functie. Spicer zag niets in Scaramucci, die geen enkele bestuurlijke of politieke ervaring heeft, en nam ontslag. Trump was volgens Amerikaanse media de afgelopen weken steeds meer gecharmeerd geraakt van de flamboyante Scaramucci, die de president verdedigde op Fox News.

Het vertrek van Spicer en de komst van Scaramucci zetten een oude tegenstelling op scherp. De groep die vooral naar het belang van de partij kijkt (Spicer, Priebus, vicepresident Mike Pence) staat onder druk. Een intiemere groep rondom Trump (zijn kinderen, schoonzoon Jared Kushner) wordt invloedrijker. De loyale Scaramucci ligt goed in de familie.

Op Twitter zei Spicer dat het “een eer en een privilege” was om te dienen onder Trump en dat hij tot eind augustus zal blijven werken. Daarna wordt hij opgevolgd door Sarah Huckabee Sanders, die nu plaatsvervangend woordvoerder is. Sanders las vrijdag een verklaring voor van de president over het vertrek, waarin hij Spicer “voortdurend succes” succes toewenste. Trump: „Kijk maar naar zijn geweldige televisieratings.”

Sean Spicer moest vanaf het begin van zijn aantreden, een half jaar geleden, een onmogelijke rol vervullen. Hij moest de pers, en de Amerikaanse bevolking, de logica achter Trumps beleid en uitspraken uitleggen. Zijn loyaliteit werd daarbij voortdurend op de proef gesteld. De president verwachtte dat hij iedere uitspraak of tweet verdedigde. Zo werd hij de risée van de natie, en steeds minder geloofd.

Trump had zijn twijfels bij partijveteraan Spicer. Hij leek zijn loyaliteit soms te testen door hem uitspraken te laten verdedigen die aantoonbaar onjuist waren. Tijdens een van zijn eerste optredens als woordvoerder las hij een verklaring voor waarin hij zei dat de inauguratie van Trump „het grootste publiek ooit heeft getrokken, punt”. Dat was niet waar, maar Trump zelf had dit eerder gezegd.

Cultfiguur

Keer op keer moest Spicer het spoor van Trump volgen. Bijvoorbeeld nadat de president op Twitter had geschreven dat „miljoenen” kiezers in november illegaal hadden gestemd. Nadat hij zijn voorganger Barack Obama ervan beschuldigd had dat hij hem liet afluisteren in Trump Tower. Zelfs Trumps beruchte twittertikfout ‘covfefe’ mocht Spicer niet bekritiseren: „De president en een kleine groep mensen wist precies wat hij bedoelde”, zei Spicer.

Zulke uitspraken maakten van Sean Spicer een cultfiguur. Hij werd gepersifleerd door Melissa McCarthy in het satirische Saturday Night Live. Hij werd geridiculiseerd in de pers, omdat hij zich na het ontslag van FBI-directeur James Comey in de bosjes zou hebben verstopt. Spicer reageerde met een verklaring dat hij niet ín de bosjes zat, maar bíj de bosjes.

Zo bleef de woordvoerder zichzelf in de problemen brengen. Voor Trump zijn aanvallen op de pers van groot belang, en de woordvoerder moet daarin een hoofdrol spelen. Maar Spicer moest zich meer verdedigen dan dat hij kon aanvallen. Ook door zijn eigen blunders, zoals toen hij Hitler gunstig vergeleek met de Syrische dictator Bashar al-Assad, en tegelijkertijd de nazi-vernietigingskampen ‘Holocaust-centra’ noemde. Loyaliteit was niet het probleem voor Spicer, maar zijn optredens ondergroeven de geloofwaardigheid van het Witte Huis alleen maar verder.

Nu het onderzoek van aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de Trump-campagne vordert, zoekt Trump naar mensen om zich heen die hij blind kan vertrouwen. Het vertrouwen in Spicer was hij al geruime tijd kwijt, gelet op de beperkte rol die de woordvoerder de afgelopen maanden kreeg. Met Anthony Scaramucci krijgt Trump een aanvallend ingestelde communicatiestrateeg, precies wat de president wil.