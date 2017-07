Automobilist Hulst verdacht van doodslag

De 48-jarige automobilist die afgelopen zondag betrokken was bij een ongeluk in het Zeeuwse Hulst, waarbij een 60-jarige wielrenner uit Terneuzen om het leven kwam, wordt verdacht van doodslag. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Hij wordt ten minste veertien dagen langer vastgehouden.

De verdachte was onder invloed van alcohol en had geen geldig rijbewijs. Volgens het OM bestaat het vermoeden dat de man de macht over het stuur verloor nadat hij in de rechterberm terecht was gekomen. Daarna zou hij de fietser frontaal hebben geraakt. De auto belandde vervolgens in de sloot. De man reed waarschijnlijk te hard op de weg waar een maximale snelheid van 30 kilometer per uur geldt. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De verdachte werd op maandagavond aangehouden.

Tweede dodelijk ongeluk

In dezelfde omgeving was een dag eerder ook een man op een racefiets om het leven gekomen bij een ongeluk met een auto. De bestuurder reed na het ongeluk door en meldde zich later bij de politie.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat justitie anders aankijkt tegen de bestuurder in de tweede zaak. Dit komt onder meer omdat hij in tegenstelling tot de eerste bestuurder niet onder invloed was. Bovendien loopt het onderzoek naar de zaak nog en is het nog niet met zekerheid vastgesteld dat de bestuurder de fietser daadwerkelijk heeft geraakt.