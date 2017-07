Doden en kleine tsunami na aardbeving bij Grieks eiland Kos

Door een aardbeving bij het Griekse eiland Kos zijn donderdagnacht twee doden gevallen. Ook zijn er meerdere gewonden, meldt burgemeester George Kyritsis van Kos.

De aardbeving had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter en veroorzaakte ook overstromingen in de vlakbijgelegen Turkse badplaats Bodrum. Daar liepen na een kleine tsunami volgend op de aardbeving ook gebouwen en straten onder water, maar volgens de Turkse autoriteiten zijn er geen slachtoffers gevallen.

Wel is er flinke schade aan gebouwen en is de stroom op meerdere plekken uitgevallen. Op sociale media is te zien hoe mensen in paniek de straat op renden.

Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) waarschuwt mensen om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden. Voorzitter Mehmet Halis Bilden van het Turkse Rampencentrum waarschuwt op CNN Turk ook voor naschokken:

“Onze mensen moeten weten dat de naschokken door zullen gaan, dus moeten ze geen beschadigde of kwetsbare gebouwen betreden”

Volgens de USGS (United States Geological Survey) vond de beving om 00.31 uur Nederlandse tijd plaats. Het epicentrum lag in zee, zo’n tien kilometer ten zuidoosten van Bodrum.

Map of the testimonies received so far following the earthquake M4.8 in Dodecanese Is.-Turkey Border Reg 1hr 4min ago

Populaire vakantiebestemmingen

Kos en Bodrum zijn populaire vakantiebestemmingen. Op Kos zijn vanwege de korte afstand tot Turkije ook heel wat vluchtelingen aangekomen de laatste jaren.

Reisorganisatie TUI Nederland laat weten de situatie van de vakantiegangers die zich via hen in Bodrum en op Kos bevinden te inventariseren.

Wij inventariseren de situatie op Kos en Bodrum. Vakantiegangers wakker geschrokken door aardbeving. Updates via onze fb pagina. #aardbeving — TUI (@TUINederland) 21 juli 2017

Op het Griekse eiland Kos is diep in de nacht al snel de nodige schade waargenomen.

