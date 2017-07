Die molshoop op je gazon is een architectonische hoogstandje

De mol Naam Europese mol Latijnse naam Talpa europaea Leeftijd vier jaar Eet bodemdieren (regenwormen, insecten, slakken) Aantal poten vier Lengte 11 tot 16 centimeter Gewicht 100 gram

Voor mensen ben je een gazonvernieler – een infiltrant die met zijn geheime gangen tuinen ondermijnt. Voor regenwormen ben je een gewetenloze sluipmoordenaar, die op de tast zijn slachtoffers zoekt en ze met een enkele beet verlamt voordat hij ze in zijn provisiekast legt.

Maar wie ben je nou echt, mol? De ogen zijn de spiegel van de ziel, maar die speldenknopjes van jou geven niets prijs. Ongrijpbaar als een undercoveragent. Je uiterlijk is bohemian chic – onverzorgde graafgrage klauwen en een stijlvolle, fluweelzachte vacht. Enerzijds schuwe einzelgänger, anderzijds aandachttrekker. Trots op je architectonische hoogstandjes: 250 meter gangenstelsel, zelf gegraven met een snelheid van 15 meter per uur, waarbij je lijf als een grondboor ronddraait. Per minuut verplaats je 300 gram aarde naar het oppervlak. Toe maar. Waarom zwaai je nu met je voorpoten? Om te laten zien dat je als enige zoogdier een sikkelbeentje hebt, een zesde vinger?

Je vindt dat je respect verdient omdat je achteruit kunt rennen met een snelheid van 8 kilometer per uur? Je wilt Usain Bolt uitdagen? Nu niet valsspelen, mol. Jij weet ook dat je die snelheid alleen kunt behalen doordat je grote longen en extra veel rode bloedlichaampjes hebt, waardoor je in zuurstofarme bodem goed kunt ademen. Dat is niet eerlijk tegenover Usain.

Weet je waar ik meer van onder de indruk ben? Je eetlust. Per dag eet je 50 procent van je lichaamsgewicht. Lekker regenwormen snoepen uit je voorraadkamer. Je knijpt ze als tandpastatubes leeg, zo slijten je tanden niet door hun zanderige huid. Slim. Dat je ook larven van langpootmuggen en kevers eet, zeg je. Dat we je dankbaar mogen zijn, omdat die larven plantenwortels kapotknagen.

Ja, je bent fantastisch. Maar pas op dat je geen sterallures krijgt. Je Amerikaanse neef de stermol heeft ze ook, en die is er niet knapper op geworden. Kijk maar in het familiefotoalbum.