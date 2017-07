Dalí’s snor staat nog steeds op 10.10 uur

De snor van Salvador Dalí houdt 28 jaar na zijn dood nog altijd stand. Bij het opgraven van zijn gebalsemde lichaam bleken de zwarte punten nog altijd in zijn klassieke stand van 10.10 uur te staan. Forensische artsen haalden haren, tanden, nagels en botten van de kunstenaar naar boven, maar lieten zijn snor gewoon intact toen de graftombe na een uur en twintig minuten weer dicht ging in het Dalí museum in Figueras.

De leiding van de Fundación Gala-Salvador, die de nalatenschap beheert, stelde op vrijdag op een persconferentie nogmaals vast dat ze het besluit van de rechter om DNA van het lichaam af te nemen voor een vaderschapstest „respectloos” vonden. Maar dat de snor van de surrealistische schilder onder een zijden doek goed was gebleven, noemde secretaris generaal Lluís Peñuelas van de stichting desondanks „een zeer emotioneel moment”.

María Pilar Abel Martínez wist het vorige maand via een rechter in Madrid voor elkaar te krijgen dat het graf van Dalí geopend mocht worden. De 61-jarige Catalaanse wil bewijzen dat ze een buitenechtelijke dochter van hem is. Dali stierf in 1989 op 84-jarige leeftijd en liet aan de Spaanse staat een vermogen na van circa 115 miljoen euro en een eigen museum in Figueres.

Over maand moet duidelijk worden of Abel daadwerkelijk een dochter van Dalí is. Als dat zo is, kan ze aanspraak maken op een deel van de erfenis. Bij een negatieve uitslag zal de Fundación Gala-Salvado een claim tegen haar indienen.