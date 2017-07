Zanger Linkin Park Chester Bennington (41) overleden

De zanger Chester Bennington van de Amerikaanse band Linkin Park is op 41-jarige leeftijd overleden. De muzikant zou zelfmoord hebben gepleegd, meldt persbureau Reuters op basis van lokale politiebronnen. Bandgenoot en medezanger Mike Shinoda heeft het overlijden inmiddels bevestigd.

Volgens de Amerikaanse website TMZ werd Bennington donderdag gevonden in zijn huis in Palos Verdes Estates, in de staat Californië. Zijn lichaam zou rond 9 uur vanochtend (Amerikaanse tijd) zijn gevonden. De zanger kampte in het verleden met depressies.

De band komt volgens Shinoda op korte termijn met een statement naar aanleiding van het overlijden van de zanger.

Numb

Bennington brak begin deze eeuw door met de band Linkin Park. De Amerikaan kwam in 1999 bij de drie jaar eerder opgerichte band. Met de albums als Hybrid Theory (met nummers als In The End en One Step Closer) en Meteora (met onder meer Breaking the Habit en Numb) maakte de groep furore in de raprock- en hardrock-scene. Al snel werd er een vaste schare fans - voornamelijk tieners - opgebouwd. Het resulteerde onder meer in twee Grammy’s en wereldwijd zo’n 60 miljoen verkochte albums.

Dit jaar bracht de band nog het album One More Light uit. Voor die plaat werd de samenwerking gezocht met producers als Andrew Goldstein (die ook werkte met onder meer Jason Derulo en Selena Gomez) en Ross Golan (One Direction). Linkin Park brak op One More Light met de rockkant en zocht meer de pop- en elektronische hoek op. De plaat werd door pers en fans wisselend ontvangen, vooral vanwege de stijlbreuk.

Op het album verhaalt Bennington in het persoonlijke nummer Heavy over zijn worsteling met depressies. Zo zingt hij onder meer: “Dancing with my demons, with things in my head, trying to control your life.”

Linkin Park stond vorige maand nog in het Ziggo Dome en enkele weken terug op het Belgische festival Rock Werchter.

Dood Chris Cornell

Dit jaar kreeg Bennington een klap te verwerken toen zijn goede vriend en zanger van de band Soundgarden Chris Cornell zelfmoord pleegde. Bij diens begrafenis zong Bennington het nummer Hallelujah. Cornell zou donderdag 53 jaar oud zijn geworden.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl

Meer informatie volgt.