Verdachte schietincident Thialf in Spanje opgepakt

De Spaanse politie heeft woendag op verzoek van de Nederlandse recherche een 57-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord op schaatssponsor Bert Jonker, afgelopen januari. Jonker werd op het parkeerterrein van schaatsstadion Thialf neergeschoten en raakte gewond aan zijn hand.

Al snel na het incident was de identiteit van de verdachte bij de politie bekend. Hij was sindsdien voortvluchtig en uit onderzoek bleek dat hij zich in het buitenland schuilhield. De politie kreeg onlangs informatie over zijn verblijfplaats in de omgeving van Barcelona, waar hij ook werd gearresteerd. De man moet nog worden uitgeleverd.

Op 7 januari werd Jonker - als voorzitter van de Business Club van Thialf een gekend figuur in de schaatswereld - neergeschoten bij Thialf. Op dat moment was het gecombineerde EK allround en EK sprint aan de gang. Het incident was het gevolg van een zakelijk conflict en hield geen verband met de schaatswereld.

Volgens Omrop Fryslân ging het conflict over een mislukte bedrijfsovername, als gevolg waarvan het bedrijf van de verdachte failliet ging.