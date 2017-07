Van Vleuten wint eerste etappe La Course

Annemiek van Vleuten heeft de eerste etappe gewonnen van La Course, een tweedaagse wedstrijd voor vrouwen over hetzelfde parcours als de mannenetappe in de Tour. De rit ging over 68 kilometer van Briançon naar de loodzware Col d’Izoard (14,1 kilometer, met een stijging van 7,3 procent gemiddeld). Ze viel 5 kilometer voor de top aan in de kopgroep en soleerde vervolgens naar de zege.

De renster van Orica-Scott had op de streep 43 seconden voorsprong op de nummer twee, de Engelse Lizzie Deignan-Armitstead van de Nederlandse ploeg Boels-Dolmans. Een minuut na de Britse kwam de Italiaanse Elisa Longo Borghini over de finish.

Van Vleuten kwam tijdens de Olympische Spelen in Rio hard ten val kwam bij de wegwedstrijd. Ze liep toen een zware hersenschudding op en drie scheurtjes in haar wervelkolom. De Nederlandse wielrenster was op weg naar een goud, toen ze ongeveer 10 kilometer voor het einde hard onderuit ging in een bocht.

Haar land- en teamgenote Anna van der Breggen pakte vervolgens het goud. Die doet niet mee aan La Course, maar won onlangs nog de Ronde van Italië won.

Tour gaat ook weer verder

Later op donderdag gaat ook de achttiende etappe van de Tour de France van de mannen van Briançon naar de Izoard, over 179,5 kilometer. Zaterdag volgt in Marseille met een achtervolging de slotrit van La Course, voordat de mannen daar hun tijdrit afwerken.

Het profiel van de etappe. Beeld ASO

La Course is een tweedaagse wielerwedstrijd met een vernieuwend concept, bedoeld om het wielrennen aantrekkelijker te maken. De eerste twintig vrouwen van de etappe naar de Izoard starten komende zaterdag in Marseille tijdens een achtervolging. Daarbij wordt gestart op basis van de tijdsverschillen uit de bergetappe van donderdag.

Heeft iemand bijvoorbeeld een minuut en veertien seconden achterstand opgelopen op de winnaar van de bergetappe, dan start diegene ook 1.14 minuut later. De eerste die zaterdag over de finish komt, wint dan het klassement.

Ronde van Frankrijk voor vrouwen

De laatste jaren reden de vrouwen alleen een etappe in Parijs, voorafgaand aan de slotrit van de mannen op de Champs-Élysées. Die vervalt vanwege de nieuwe opzet.

Marianne Vos maakte zich enkele jaren geleden sterk voor een Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Die kwam er niet. De organisatie van de Tour de France besloot weliswaar de vrouwen tegemoet te komen, maar liet het bij één etappe, La Course geheten.

Onder die noemer mochten de vrouwen de voorbije drie jaar op de slotdag van de ‘gewone’ Tour hun opwachting maken op de Champs-Élysées. Enkele uren voordat de mannen op de beroemdste boulevard van Parijs arriveerden, bestreden de vrouwen elkaar daar in La Course.