Unilever bezuinigt er lustig op los

Unilever-medewerkers hebben het afgelopen halfjaar minder in het vliegtuig gezeten. Om precies te zijn: 30 procent minder. Wie wél vloog, zo citeerde persbureau Bloomberg financieel topman Graeme Pitkethly, deed dat gemiddeld 24 procent goedkoper.

Dat is niet zomaar: het Brits-Nederlandse verzorgings- en voedingsmiddelenconcern is aan het besparen. De teller staat na een half jaar op een miljard euro, meldde de maker van Andrélon-shampoo en Calvé-pindakaas donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Grote kans dat die cijfers door beleggers met (nog) meer interesse werden gevolgd dan normaal. In april scherpte het Brits-Nederlandse concern de doelstellingen aan. En deze halfjaarcijfers zijn een eerste tussenstand: ligt Unilever op schema?

Die aanscherping kwam na een ongevraagd overnamebod van het Amerikaanse Kraft Heinz in februari. Binnen een paar dagen wist Unilever – overduidelijk níét geïnteresseerd – het bod van ruim 130 miljard euro af te wimpelen. Maar daarna voelde Unilever (169.000 werknemers) zich wél genoodzaakt de waarde voor aandeelhouders – die er met een overname flink op vooruit waren gegaan – te verhogen.

Het is een positie waarin sindsdien ook enkele grote concurrenten van Unilever terechtkwamen: zowel Nestlé (Nespresso, KitKat) als Procter & Gamble (Pampers, Ariel) werden onlangs onder druk gezet door aandeelhouders die de opbrengsten onder de maat vonden.

In april presenteerde Unilever zijn plannen: een hoger dividend (12 procent meer), een hogere winstdoelstelling en het opkopen van eigen aandelen – wat de koers opdrijft – voor 5 miljard euro. Het geld daarvoor moet onder meer komen van de verkoop van de kwakkelende margarinetak en extra kostenbesparingen van twee miljard euro – bovenop de vier miljard die er al lagen.

‘Sneller dan verwacht’

Van de in totaal zes miljard euro besparingen die Unilever in 2020 gerealiseerd wil hebben, blijkt inmiddels dus een miljard ingelost. Daarmee gaat het bezuinigen „sneller dan verwacht”, zei topman Paul Polman in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Daarnaast steeg Unilevers omzet met 5,5 procent naar 27,7 miljard euro en bedroeg de groei 3 procent. Dat was conform of net iets minder dan waarmee analisten rekening hielden.

En omdat het de bedoeling is om de margarines te verkopen, rekende Unilever ook alvast voor hoe die groei er zónder de zogeheten spreads uitziet: 3,4 procent.

Al met al werd Unilever het afgelopen jaar flink winstgevender. De onderliggende operationele marge – de brutowinst ten opzichte van de omzet – kwam uit op 17,8 procent: voor elke euro omzet behaalde Unilever een brutowinst van bijna 18 cent. Vorig jaar was dat nog 16 cent. En volgens Unilever wordt dat dit jaar nog beter: het bedrijf verwacht dat die marge dit jaar in totaal ten minste 1 procent hoger ligt – ook dat is volgens het concern iets meer dan gedacht.

‘Eerste fase’

Unilever zelf toont zich tevreden met het resultaat van de afgelopen zes maanden. Beleggers namen het donderdag voor kennisgeving aan: het aandeel Unilever – dat sinds het bod van Kraft Heinz zo’n 30 procent in waarde steeg – volgde de AEX-index en sloot 0,4 procent hoger op bijna 50 euro.

Hoe goed staat Unilver er nu voor? Joost van Beek, analist van Theodoor Gilissen, zegt dat er „geen reden is om te twijfelen” dat Unilever de beloofde operationele marge van 20 procent haalt in 2020. „Maar we zitten pas in een eerste fase.” Unilevers hogere omzet en winst komen voor een groot deel door prijsverhogingen, niet door hogere volumes. Daarnaast moet het concern nog vijf miljard euro bezuinigen.

Die besparingen komen tot nu toe uiteraard niet alleen van minder vliegtickets. Bedrijfsbreed wordt er aan de kosten geschaafd. Op zaken als marketing is al veel bezuinigd. Financieel topman Pitkethly zei donderdag dat Unilever bijvoorbeeld minder reclames maakt én minder reclames uitzendt.

Maar analist Van Beek vraagt zich wel af of dit soort bezuinigingen niet slechts „laaghangend fruit” zijn. „Bezuinigen op marketing, of zaken als overhead, zijn relatief makkelijk.” Veel lastiger, zegt hij, is het om te besparen op zaken als productie of transport.