Rechter straft ‘beroepscriminelen van het ergste soort’ zwaar na mislukte liquidatie

De rechtbank in Amsterdam heeft vijf verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Pjotr R. De rechtbank kwalificeerde de twee schutters als „beroepscriminelen van het ergste soort” en legde hen 20 jaar celstraf op. „Tegen personen die bereid en in staat zijn om als moordcommando op te treden zijn hoge straffen de enige manier om de samenleving te beschermen.”

De chauffeur die de vluchtauto bestuurde en twee verdachten die betrokken waren bij het volgen van het slachtoffer zijn veroordeeld tot respectievelijk 16, 14 en 12,5 jaar cel. De straffen lagen in alle gevallen hoger dan de geëiste straffen. Volgens de Amsterdamse rechtbank zijn hoge straffen de enige manier om de samenleving te beschermen: „De liquidatiegolf in Amsterdam gaat maar door.”

Pjotr R. overleefde op 5 november 2015 in de buurt van Diemen op klaarlichte dage een ware kogelregen door zijn auto in de sloot te rijden en te schuilen in een sloot. Er zijn minimaal 34 kogels afgevuurd, waarvan er 18 zijn ingeslagen in de auto.

Misdaadredacteur Jan Meeus legt uit hoe Justitie informatie uit versleutelde PGP-telefoons gebruikt:

Volgens de rechtbank heeft de recherche een enorme hoeveelheid bewijs gevonden, waaronder gegevens uit pgp-telefoons. „De rechtbank kan niet anders dan concluderen dat al deze stukjes bewijs als een legpuzzel in elkaar vallen.”

De gegevens leiden, zo concludeerde de rechtbank, ook naar de mogelijke opdrachtgever van de liquidatie: de Nederlands-Marokkaanse crimineel Naoufal F. De zaak tegen hem dient later.