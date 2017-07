Terrorismeverdachte Laura H. mogelijk naar huis

Mag terrorismeverdachte Laura H. (21), na bijna een jaar opsluiting op de terroristenafdeling in Vught, naar huis? Het Openbaar Ministerie stemde donderdagochtend tijdens een zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank van Rotterdam in met een schorsing van haar voorlopige hechtenis. De rechter neemt hier binnenkort een beslissing over.

Ruim een jaar geleden ontsnapte de toen 20-jarige Laura uit het kalifaat van Islamitische Staat (IS), waar ze een jaar eerder met haar man en twee kleine kinderen naartoe was vertrokken. Bij aankomst op Schiphol werd ze gearresteerd. Het OM zei te vrezen voor het “zwartste scenario”: dat Laura naar Nederland is gestuurd met een opdracht van IS.

Geen recidivegevaar

Die vrees blijkt ongegrond. Volgens het OM zijn er, nu het onderzoek bijna is afgerond, geen aanwijzingen dat Laura in Nederland is om een opdracht van IS te vervullen. Een psychiater van het Pieter Baan Centrum getuigde vandaag dat het recidiverisico laag is.

De verdediging heeft herhaaldelijk gevraagd om de vrijlating van Laura H. Ze zou te lijden hebben onder het zware regime in de gevangenis. Dat verzoek werd tot nu toe drie keer afgewezen. Het OM stelt nu voor dat ze met een enkelband en aanvullende voorwaarden thuis haar proces mag afwachten, dat in het najaar moet beginnen.

“Ik wil echt mijn best doen”, reageerde Laura H. vandaag, hoorbaar geëmotioneerd.