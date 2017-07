Sligro: geen verkoop, wel partner voor Emté

Groothandel Sligro is niet van plan Emté te verkopen, maar wil de supermarktketen wel samen met een andere partij gaan uitbaten. Dat staat in de halfjaarcijfers van de Sligro Food Group, die donderdag zijn gepresenteerd. De voorbije weken lieten meerdere supermarktconcerns blijken dat zij Emté willen kopen.

Sligro erkent in het halfjaarverslag dat Emté, dat een marktaandeel van 2,6 procent heeft, te klein is om een sterke positie in het supermarktlandschap te bezetten. Het groothandelsbedrijf concludeert dat “een zelfstandige toekomst niet langer de beste strategie lijkt” voor Emté.

Partnerschap

Verkoop van de supermarkttak is voor Sligro evenwel geen optie. Doordat Sligro tegelijk de Emté-supermarkten en zijn groothandels runt, bespaart het bedrijf naar eigen zeggen tussen de vijftien en twintig miljoen euro per jaar.

Daarom vindt Sligro het een beter idee om ‘partnerschap’ aan te gaan. Wat dat in de praktijk precies zal inhouden, kon een woordvoerder van Sligro niet zeggen tegen NRC. Zeker is wel dat Sligro hoopt dat zo’n samenwerking een grotere speler maakt van Emté. Sligro zegt de komende maanden in gesprek te gaan met geïnteresseerde partijen.

Emté, een keten met 131 winkels, zag zijn omzet in de eerste helft van 2017 met 0,3 procent dalen. Daarmee presteert het bedrijf aanzienlijk slechter dan concurrerende supermarkten, die gemiddeld een omzetstijging van 3,5 procent boekten. Het gaat al een tijd niet goed met Emté. Een nieuwe winkelformule, met de naam Emté 3.0, heeft daar nog geen verandering in gebracht.

Begin deze maand wees Sligro een overnamebod van Jumbo en Coop op Emté af. Sligro zei toen dat er regelmatig biedingen binnenkwamen op zijn supermarkten. In de verzadigde Nederlandse supermarktwereld is overname van concurrenten zo ongeveer de enige manier waarop ketens nog wezenlijk kunnen groeien. Plus zou een aankoop van Emté ook wel zien zitten, evenals een consortium van kleine supermarkten.