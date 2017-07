Onbekende techneut ‘met ceo-profiel’ gaat Akzo leiden

Van Ton Büchner had vrijwel niemand in Nederland gehoord toen hij vijf jaar geleden topman werd van AkzoNobel. Zelfs Karel Vuursteen, toenmalig president-commissaris van het verfbedrijf, had bij zijn zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter een interview in Elsevier nodig om op het bestaan van Büchner geattendeerd te worden. Zó onbekend is de nieuwe Akzo-baas Thierry Vanlancker niet – hij loopt immers sinds 1 februari rond bij het verfbedrijf – maar het komt dicht in de buurt.

Woensdag maakte Akzo bekend dat de 52-jarige Belg per direct de opvolger is van Büchner, die onverwachts is opgestapt vanwege zijn gezondheid. Of er andere kandidaten waren, wilde president-commissaris Antony Burgmans niet zeggen. „Thierry heeft de perfecte achtergrond om Akzo te leiden”, was alles wat Burgmans erover kwijt wilde.

Over die achtergrond is niet zo gek veel bekend. Zelfs in Vlaamse media duikt hij niet of nauwelijks op. Maar dat zegt niets over zijn kwaliteiten, zegt Raymond Palmer (ook Belg), die met Vanlancker samenwerkte bij het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont. Volgens Palmer heeft de nieuwe Akzo-topman „absoluut een ceo-profiel”.

„Hij is strategisch sterk, stressbestendig, denkt snel en is gedisciplineerd. Bovendien is hij benaderbaar en open, niet vanzelfsprekend binnen de Amerikaanse bedrijfscultuur.”

Opvallend is dat Vanlancker ruime ervaring heeft met het afsplitsen van bedrijfsonderdelen. Bij DuPont, waar Vanlancker in 1988 begon op de verkoopafdeling voordat hij managementposten kreeg in Europa en de VS, leidde hij de afsplitsing van de lakkendivisie die uiteindelijk in 2012 onder de naam Axalta naar de beurs ging. Ook was hij verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van DuPonts chemiedivisie Chemours.

Die ervaring kan hij bij AkzoNobel goed gebruiken, nu het verfconcern onder druk van aandeelhouders heeft aangekondigd zijn chemicaliëntak af te stoten. Vanlancker – getrouwd en twee volwassen dochters – leidde dit bedrijfsonderdeel sinds zijn aantreden in februari. Een verband tussen zijn komst en de splitsingsplannen was er echter niet, bezwoer Vanlancker onlangs in een interview met Het Financieele Dagblad.

Met de benoeming van Vanlancker, die chemische technologie én filosofie studeerde in Gent, kiest Akzo opnieuw voor een topman die tot op detailniveau begrijpt wat er in de fabrieken van het verfconcern gebeurt. Die kennis zal Vanlancker moeten gebruiken om het bedrijf, dat onder Büchner al efficiënter werd, nog winstgevender te maken.

Snijden in kosten

Want de winstdoelstellingen die Akzo heeft gepresenteerd om beleggers tevreden te houden, zijn uitgesproken ambitieus. Grote vraag is hoe en hoe hard Vanlancker in de kosten gaat snijden om de beloftes van zijn voorganger waar te maken. De Belg is, anders dan Büchner, groot binnen dezelfde Amerikaanse bedrijfscultuur die het Nederlandse concern juist buiten wilde houden toen het belager PPG de deur wees. Toch hoeft het personeel volgens voormalig Dupont-collega Palmer niet bang te zijn dat Vanlancker straks rücksichtslos het mes zet in de organisatie. „Natuurlijk kan Vanlancker hard zijn als het moet. Maar hij is altijd eerlijk en populair bij zijn werknemers.”