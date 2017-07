Nijmeegse straten worden één groot studentenhuis

Jac Schmidt kent ieder pand in zijn wijk dat is ‘verkamerd’ tot studentenwoning. De laatste jaren behoort de Nijmegenaar in zijn straat tot een minderheid van huiseigenaren die hun eigen pand bewonen. In 2012 werd het huis naast dat van Schmidt in de Sloetstraat verkamerd. „Het zijn stuk voor stuk aardige mensen, maar voorheen zaten in dit pand paters karmelieten, nu zitten er twaalf studenten, dat geeft echt meer overlast.” Schmidt ziet in zijn straat net buiten het Nijmeegse centrum meerdere keren per jaar bewoners verhuizen, hij weet niet goed meer wie er wonen. Hij heeft zijn buren verteld dat hij bij geluidsoverlast na elf uur direct de politie belt en niet meer aan de deur komt of het zachter kan. „Dan kan ik wel aan de gang blijven.”

Schmidt is niet de enige Nijmegenaar die last heeft van de toename van studentenhuizen. Het Platform Kamerbreed is opgericht om te strijden tegen het liberale kamerbeleid in de stad. Vergunningen voor omzetting worden in principe altijd verleend, melden de beleidsregels: „De aanwezigheid van een flinke studentenpopulatie draagt bij aan de kennisstad Nijmegen en het karakter en de sfeer van de Nijmeegse stedelijke samenleving.”

Toezicht in buurten met overlast

Daarmee is Nijmegen inmiddels een van de weinige steden die nog niet actief optreden tegen de gevolgen van verkamering. Eerder deze maand maakten Leiden en Delft bekend meer te willen doen om overlast tegen te gaan. Studentensteden als Groningen en Utrecht ondernamen al eerder actie. Maar Nijmegen wil voorlopig niet verder gaan dan beter toezicht houden in buurten met veel overlast, zo bleek deze maand.

Ralf Nieuwenhuijsen is actief bij Platform Kamerbreed. Zijn woning in de Van Oldenbarneveltstraat, vlak bij het Nijmeegse station, wordt omringd door studentenhuizen. „Er is ooit een actie geweest om meer met elkaar te communiceren in de buurt. Dan kreeg ik in één weekend zeven briefjes in de bus van zeven mensen die een feestje gingen geven. Nou, bedankt voor de informatie. Ik gun iedereen zijn feestje, maar zeven in één weekend wordt me echt te gortig. En als ik vraag of het zachter kan, dan krijg ik te horen dat ik die oude zeikerd ben.”

Het Nijmeegse beleid deugt niet, vindt Kamerbreed. Bij een vergunningaanvraag om een pand te verkameren, kan een wijkmanager na klachten uit de buurt een leefbaarheidstoets aanvragen. De vaststelling in een dergelijke toets dat de meerderheid van de panden in een straat verkamerd is, heeft nog niet geleid tot een weigering van de vergunning. Bovendien zijn 2.200 panden illegaal verkamerd, schat de gemeente.

De regels voor verkamering zijn recentelijk iets strenger gemaakt. Woningen met een WOZ-waarde onder de 180.000 euro mogen niet worden verkamerd, het meldpunt voor klachten wordt verbeterd, de leges om een vergunning aan te vragen gaan omhoog en een omzettingsvergunning wordt verplicht voor de verhuur van drie of meer kamers (dit was vijf).

Alleen kan een groot deel van het strengere beleid niet worden ingevoerd omdat de gemeenteraad een amendement van GroenLinks heeft aangenomen waarin gevraagd wordt om eerst alle illegaal verkamerde panden op te sporen en aan te pakken. Geld daarvoor heeft de raad niet beschikbaar gesteld. De wethouder kan hierdoor enkel nog aan de overlast werken en niet veel aan het beleid veranderen. Toch wil hij ook niet aan een quotum voor verkamerde panden per straat, zoals onder andere Kamerbreed bepleit. „Wonen is wonen”, aldus wethouder Bert Velthuis (SP). „Je kunt een straat vol studentenhuizen hebben zonder overlast of één studentenhuis in een straat mét overlast. Een quotum lost dat niet op.” Ook GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Boekhorst neemt dat standpunt in: „We vinden het belangrijker de overlast aan te pakken dan verkamering te verbieden.”

De toon van het debat

De studenten zeggen te schrikken van de toon van de discussie in de stad. Floris Boone van studentenvakbond AKKU schrok in debatten van de agressie van sommige bewoners: „Die zeiden geneigd te zijn op studenten in te rijden als ze ze zagen fietsen. Het gaat ons ook om overlast aan te pakken. Daar moet je de overlastgevers op aanspreken, niet alle studenten. Daarnaast moeten er meer betaalbare studentenwoningen komen, want nu worden we in de handen van huisjesmelkers gedreven.”

Het meldpunt dat is ingesteld wordt door sommige bewoners en ook studenten een kliklijn genoemd. Het wijkcomité Oost zegt er juist veel positieve reacties op te hebben gekregen. Ralf Nieuwenhuijsen van Kamerbreed vult aan: „Illegaal verkamerde panden moeten worden gecontroleerd op brandveiligheid. Wat als er brand uitbreekt en er vallen doden? Dan heb je een rel. Moet dat gebeuren voordat de noodzaak er is bij de gemeente? Want ze kunnen niet zeggen dat ze het niet weten. We hebben ze erop gewezen en we blijven ze erop wijzen.”