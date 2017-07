Netanyahu noemt Europa ‘gestoord’ via per ongeluk openstaande microfoon

„Het is absoluut, mag ik het zeggen, gestoord, ik vind het echt gestoord!” De Israëlische premier Benjamin Netanyahu haalde met deze kwalificatie van de Europese politiek woensdag hard uit naar zijn Europese bondgenoten. Hoewel de woorden bedoeld waren voor zijn toehoorders tijdens een besloten Visegrad-bijeenkomst in Boedapest, bereikten zij via een openstaande microfoon onbedoeld de koptelefoons van journalisten in een persruimte verderop.

Op de audio-opname, woensdagnacht opgepikt door internationale media, steekt Netanyahu zijn ergernis over het Europese beleid ten aanzien van Israël niet onder stoelen of banken. „De Europese Unie is de enige associatie ter wereld die de betrekkingen met Israël, dat op allerlei vlakken technologie produceert, voorwaardelijk maakt aan politieke redenen. De enige!”, schampert Netanyahu. „We hebben een speciale relatie met China, hen kan politiek niets schelen”, vaart hij voort. „Ik heb het niet alleen over Israëls belangen, maar over Europese belangen.” Daarop valt de Hongaarse premier Orbán hem lachend bij:

„Meneer Netanyahu, de Europese Unie is nog unieker. De EU stelt voorwaarden aan landen die al in de EU zijn, niet alleen aan die erbuiten.”

Luister hier naar een paar van de fragmenten:



Pas na een paar minuten merkten Netanyahu’s medewerkers op dat de ontmoeting met Visegradlanden Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije niet helemaal achter gesloten deuren plaatsvond. De microfoon werd uitgezet, maar toen was het kwaad al geschied.

Pikant detail: Netanyahu leek toe te geven dat Israël de afgelopen jaren clandestiene luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Hezbollah-doelen in Syrië. Niet een paar keer, maar „tientallen keren”, aldus Netanyahu tegen de premiers van de vier Oost-Europese landen. Hoewel de aanvallen geen geheim zijn, vermijdt Israël duidelijkheid over de acties in Syrië.

Relletje

Betrapt worden op vervelende, gênante of politiek incorrecte opmerkingen terwijl ergens in de buurt een microfoon open staat, lijkt geen wereldleider bespaard te blijven. Cameron veroorzaakte een relletje toen hij Afghanistan en Nigeria in een gesprek met koningin Elizabeth “de meest corrupte landen ter wereld” noemde. Obama en Sarkozy werden betrapt op een onderonsje over premier Netanyahu (“Ik kan hem niet uitstaan. Hij is een leugenaar”, klaagde Sarkozy). Oud-president Bush van de VS overkwam het zo vaak dat hele verhandelingen over zijn zogeheten ‘bushisms’ zijn verschenen.

In 2005 ging toenmalig Frans president Chirac voor de bijl in de buurt van een microfoon. Toen Frankrijk met Londen concurreerde over de Olympische Spelen, nam hij de Britse keuken – en daarmee de Britse natie – op de korrel: