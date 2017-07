Kwartfinale lonkt voor Oranje

Het zelfvertrouwen straalt er vanaf, het voetbal was prima en de stand in de poule doet vermoeden dat Nederland al bijna zeker is van de volgende ronde. Te vroeg juichen is de Goden verzoeken, maar na de tweede krappe zege op het EK, donderdag op Denemarken (1-0), kan bondscoach Sarina Wiegman meer dan tevreden zijn.

De sfeer waarin Oranje de punten veroverde was er een zoals de KNVB die zou wensen. Vele malen beter dan maandag, toen hier bij Italië-Rusland zo weinig mensen op de tribune zaten dat toernooidirecteur Bert van Oostveen meende dat „het niet had uitgemaakt of we de deuren voor niks hadden opengezet”. In plaats van 669 man zaten er nu 10.078 toeschouwers in het uitverkochte stadion. Oranje leeft. Niet alleen bij volwassen vrouwen die een leeuwentronie op hun gezichten hadden geschminkt.

Gratis opblaaskleppers

De aanblik was ook mooi, al die kinderen die aan de hand van hun vader of moeder de poorten van het Kasteel betraden, van wie sommigen misschien wel voor het eerst in hun leven een stadion bezochten. Hen zoethouden was kinderspel. Deel gratis opblaaskleppers uit en je weet dat mooi voetbal geen pre meer is voor een geslaagde avond. De wave: topvermaak.

Aantrekkelijk was het voetbal soms, met vlagen, als Oranje de druk op de Deense defensie verhoogde met het combinatiespel dat bondscoach Wiegman nastreeft. Soms een hoogstandje, dan weer een knappe één-twee tussen spits Vivianne Miedema en linksbuiten Lieke Martens. Ze vinden elkaar blindelings.

België heeft nog alle kans op een plaats in de kwartfinale van het EK. In Breda verraste de ploeg donderdag tweevoudig Europees kampioen Noorwegen: 2-0. Elke van Gorp opende de score voor ruim 6.000 toeschouwers in het stadion van NAC. De arbitrage zag niet dat ze buitenspel stond. Janice Cayman kopte haar ploeg met een beetje hulp van de keepster van Noorwegen naar 2-0. Noorwegen balanceert door de nederlaag op het randje van uitschakeling. De Noorse vrouwen verloren het eerste duel op het EK al van Nederland (1-0).

Opponenten moeten vooral attent zijn wanneer Martens de bal heeft. Ze geldt deze zomer als de topaanwinst van de vrouwentak van FC Barcelona en bewijst in Oranje waarom die club zo fier is op haar komst. Haar acties zijn inventief, haar passes en schoten precies. Ze heeft de bal aan een touwtje, om in voetbaljargon te spreken, en aast ondanks meerdere kansen nog altijd op haar eerste doelpunt dit EK.

Die goal lonkt, zoals ook Miedema nadrukkelijk op zoek is naar een treffer. Kansen zat, maar de nieuwe speelster van Arsenal is niet scherp genoeg, hoewel zij degene was die Danielle van de Donk in stelling bracht toen de spelmaakster onderuit ging en Nederland na twintig minuten een strafschop kreeg toegekend.

Een strafschop als verdienste

Twijfelachtig was de val wel. Van de Donk werd zo licht aangetikt dat je na het zien van de beelden je kon afvragen of het wel een tuimeling waard was. Maar de discussie neemt niet weg dat een strafschop in belangrijke interlands in elk opzicht geldt als een verdienste. Zonder haar actie had controleur Sherida Spitse de bal niet onberispelijk binnen kunnen schieten.

Toch is er één international die misschien wel het meest opvalt dit EK. Juist doordat haar rol zo onopvallend is. Ze maakte nog geen doelpunten, geeft geen assist en doet nauwelijks trucjes. Nee, Jackie Groenen houdt het voetbal overzichtelijk. Haar combinatiespel op het middenveld lijkt zo simpel dat je weet dat het er makkelijker uitziet dan het is. Duizenden uren heeft ze getraind. Thuis in de achtertuin in Brabant werden haar technische vaardigheden gedrild door pa Groenen, hoewel hij tegenover De Correspondent benadrukte dat het dan net lijkt alsof hij haar continu naar het veldje dirigeerde. Onwaar. Groenen vroeg almaar om meer training. Nu is ze steunpilaar binnen dit Oranje. Maximaal twee keer raakt ze de bal.

Met haar stabiele spel is Groenen een van de rustpunten binnen de ploeg. Dat heeft dit Oranje baat bij, al waren er nog zat momenten dat het team ontsnapte aan een tegentreffer. De Denen kwamen meerdere keren vogelvrij voor keeper Sari van Veenendaal en dat ze niet scoorden was vooral haar te danken. Op het gewenste moment is Van Veenendaal immer alert.

Duidelijk was dat Denemarken Nederland veel meer tegenstand bood dan Noorwegen zondag. Des te positiever moet het gevoel zijn bij Oranje, dat dankzij dit resultaat dicht bij een plek in de volgende ronde is. Grote kans dat topland Duitsland de tegenstander is. In deze vorm geen ramp. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.

Op voorhand leek Nederland bij een zege al zeker van de kwartfinales. Maar door overwinning van België op Noorwegen veranderde het perspectief. Nu ook de Belgen drie punten hebben, kan het maandag in het slechtste geval nog mis gaan, als Nederland ruim van België verliest en Denemarken van Noorwegen wint. Wie weet dat Denemarken via loting de kwartfinale op het EK 2013 haalde, weet dat de puntentombola vreemd kan draaien. Kortom, juich met mate.