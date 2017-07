Frauderende tuinders betalen staat 25 miljoen terug

Een groep Noord-Brabantse en Limburgse tuinders heeft het Openbaar Ministerie bijna 25,2 miljoen betaald als schikking in een fraudeonderzoek. Als onderdeel van de schikking kregen negentien tuinders werkstraffen en moeten ze de illegale winst terugbetalen, maakte het OM donderdag bekend. Ze moeten bovendien nog extra verschuldigde belasting afdragen.

De tuinders zijn onder meer grote leveranciers van aardbeien, frambozen, asperges en champignons. Ze verkochten hun producten voordat ze geoogst werden aan buitenlandse bedrijven. Vervolgens lieten ze hun fruit en groenten voor een laag bedrag oogsten door Poolse uitzendkrachten. De oogst werd later op een veiling verkocht voor een hogere prijs.

De opbrengst van de veiling zou via Luxemburgse rekeningen naar de directeur van de buitenlandse bedrijven zijn gegaan. Een gedeelte van de winst werd vervolgens zwart overgemaakt naar de tuinders. De bedrijven maakten zo meer winst dan ze aan de belasting opgaven. De schatkist werd zo benadeeld.

De 69-jarige hoofdverdachte Theo van K., die volgens de aanklager het brein is achter de constructie, is buiten de schikkingsonderhandelingen gehouden. Hij heeft vermoedelijk het meeste voordeel behaald en zal wel voor de strafrechter moeten verschijnen. De hoofdverdachte van de constructie is de directeur van de buitenlandse bedrijven. “Hij heeft vermoedelijk het meeste voordeel behaald aan de fraude.” De buitenlandse bedrijven waren onder meer gevestigd in Polen, Luxemburg en Cyprus.

Belastingvoordeel

Het OM verwijt hem het bedenken en opzetten van de schijnconstructie. Zo werden kosten van personeel gedrukt en een belastingvoordeel behaald.

De grootste bedragen worden betaald door leden van één familie met tuindersbedrijven in Beek en Donk, Son en Breugel, Someren, Nuenen, Aarle Rixtel en Gemert. Zij betalen samen bijna 20 miljoen euro terug. Bovendien krijgen zij bijna allemaal werkstraffen van 120 uur.