Football-legende O.J. Simpson komt vervroegd vrij

De 70-jarige O.J. Simpson wordt vervroegd vrijgelaten. Dat heeft de rechter in Las Vegas op donderdag bepaald. De voormalig Footballster en acteur heeft negen jaar vastgezeten voor een gewapende overval en mag in oktober de gevangenis verlaten, zo meldt persbureau Reuters.

In een stampvolle rechtszaal verscheen Simpson voor een reclasseringscommissie en liet weten dat hij geen gevaar vormt wanneer hij vrij zou komen. “Ik ben niet een man die een crimineel leven heeft geleid”.

‘Goed gedragen tijdens gevangenschap’

Tijdens de hoorzitting kwamen ook zijn dochter Arnelle en Bruce Fromong aan het woord. Fromong is een van de slachtoffers van de overval die Simpson heeft gepleegd. Hij pleitte ook voor vrijlating. Volgens de commissie heeft Simpson zich tijdens zijn gevangenschap goed gedragen. Voor de gewapende overval kreeg hij 33 jaar gevangenschap.

De uitspraak volgt precies dertien jaar nadat Simpson werd vrijgesproken voor de moord uit 1995 op zijn ex-vrouw en haar vriend in Los Angeles. Deze dubbele moord veroorzaakte een grote schok in de Verenigde Staten.

Simpson was een van de grootste sporters van het land en boegbeeld van de zwarte gemeenschap. Iets waar Simpson zich liever tegen verzette middels zijn motto: “I am not black, I am OJ“. In een acht uur durende documentaire gaat maker Ezra Edelman uitgebreid in op de rassenkwestie die een belangrijk onderdeel vormde rondom de omstreden vrijspraak.