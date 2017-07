FC Utrecht door in Europa League na winst op Valletta FC (3-1)

FC Utrecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in het stadion van RKC Waalwijk (het eigen Galgenwaard wordt momenteel gebruikt voor het EK voetbal voor vrouwen) met 3-1 te sterk voor het Maltese Valletta FC. Dat was na de doelpuntloze 0-0 van een week eerder genoeg voor een plek in de volgende ronde.

FC Utrecht kwam donderdag goed uit de startblokken en zette meteen druk op de Maltese defensie. Dat resulteerde na zeventien minuten in de openingstreffer van Sean Klaiber. Hij scoorde met een prachtig afstandsschot vanaf een meter of 20. In de rest van de eerste helft werd niet meer gescoord, hoewel de nieuwe aanvaller Simon Makienok enkele grote kansen miste.

In de tweede helft kwam Valletta FC wat meer onder de druk van de Utrecht uit en verzuimde de Nederlandse club de voorsprong te vergroten. Pas in het laatste kwartier zorgden Willem Janssen en Zakaria Labyad met wederom twee prachtige doelpunten voor het beslissende gat. Malano Santiago scoorde vervolgens nog voor de Maltese ploeg.

In de derde voorronde komt FC Utrecht uit tegen het Poolse Lech Poznan. PSV stroomt dan eveneens in en neemt het op tegen het Kroatische Osijek.