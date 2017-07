Barguil pakt tweede rit en bergklassement

Warren Barguil heeft donderdag opnieuw een grootse ritoverwinning geboekt in de Tour de France. De Fransman van Team Sunweb kwam in de 18de etappe solo aan op de top van de Col d’ Izoard. Hij verzekerde zich daarnaast definitief van de bolletjestrui.

In de top van het klassement leed de Italiaan Fabio Aru opnieuw een gevoelige nederlaag. De renner werd enkele kilometers voor de finish gelost en kwam opnieuw op achterstand binnen van geletruidrager Chris Froome en de nummers 2 en 3 in het klassement, Romain Bardet en Rigoberto Uran.

Grote groep geeft etappe kleur

Vlak na de start reed er een grote kopgroep van meer dan vijftig renners weg. Aangezien de grootste bedreiging voor de gele trui, Brice Feillu, op meer dan 33 minuten stond van Chris Froome, kregen de vluchters de zegen van de Sky-ploeg. In deze megakopgroep zaten drie Nederlanders: Bauke Mollema, Maurits Lammertink en Marco Minnaard.

In aanloop naar de eerste serieuze klim van de dag, de Col de Vars (1ste categorie), brak de kopgroep in tweeën. Terwijl Lammertink en Minnaard wel mee waren bij de voorste aanvallers, werd Mollema tot achtervolgen gedwongen. Net voor de top kwamen de twee groepen weer samen, maar even later gingen verschillende renners er weer vandoor: Oleg Lutsenko, Jhon Darwin Atapuma, Romain Sicard en Tony Gallopin. In de afdaling sloten zich enkele coureurs, waaronder Lammertink, daarbij aan.

Wat volgde was een onoverzichtelijk spel van meerdere groepjes die samenkwamen en weer uiteen gingen in aanloop naar de slotklim, de Izoard. Bij aanvang van de berg van buitencategorie viel Oleg Lutsenko van Astana opnieuw aan. De Nederlanders waren op dat moment nergens meer te bekennen. Gedurende de klim werd hij echter ook weer bijgehaald, ditmaal door de Colombiaan Atapuma. Die liet de Oekraïner vervolgens achter en ging alleen verder.

Ook Atapuma kon het echter niet bolwerken en werd op zijn beurt weer achterhaald door Barguil, die ook onderdeel uitmaakte van de vroege kopgroep. De Fransman liet de renner van BMC vrijwel meteen achter om solo aan de laatste kilometers naar de top van de Izoard te klimmen.

Speldenprikken van Landa en Froome

In het peloton nam ondertussen de AG2R-ploeg van de nummer 2 van het klassement Romain Bardet de leiding. Pas toen Team Sky zich aan kop nestelde, vielen er slachtoffers in de top van de rangschikking. Fabio Aru, die de afgelopen dagen al niet al te sterk oogde, kon niet meekomen. Ook Quintana, die al de hele de Tour met de naweeën van de Giro worstel, kon niet meekomen.

Op zo’n 4 kilometer van de meet ging Froome’s ploeggenoot Mikel Landa ervandoor, een kilometer later gevolgd door Romain Bardet. Dat was voor geletruidrager Chris Froome het signaal om eindelijk deze Tour een aanval te plaatsen. Hij achterhaalde Landa, maar toen de Brit achterom keek zag hij ook weer zijn naast achtervolgers Uran en Froome in het wiel zitten. Froome zette niet door en reed met de nummers 2 in het klassement naar de finish.

Aan de meet won Bardet het sprintje van de kopmannen en pakte zo nog vier bonificatieseconden. Hij is nu de enige nummer twee, daar waar aan het begin van de rit Uran en hij nog in dezelfde tijd stonden.

Bergtrui voor Barguil

Donderdag kreeg de eerste trui in de Tour van 2017 ook zijn definitieve drager. De Fransman Warren Barguil mag zich zondag in Parijs, als hij de wielerronde tenminste uitrijdt, laten huldigen als winnaar van de bolletjestrui. Hij kan in het bergklassement niet meer achterhaald worden.