Vrouw die in minirok in Saoedi-Arabië liep vrijgelaten

De vrouw die in een veel gedeelde video te zien was terwijl zij in minirok door Saoedi-Arabië liep is zonder aanklacht vrijgelaten. Dat heeft de Saoedische politie woensdag laten weten, meldt persbureau Re. De vrouw, die zich niet aan de strikte kledingvoorschriften had gehouden in het streng-islamitische land, werd dinsdag opgepakt.

De video van de vrouw met de onlinenaam ‘Khulood’ werd afgelopen weekend op Snapchat gezet. Te zien is hoe zij door het verlaten oude centrum van het Seoedische dorp Ushaiger loopt - waarbij zij zich lachend omdraait naar de camera. De video werd veel geleid en kreeg veel steunbetuigingen op social media. Conservatieve moslims spraken er juist schande van.

Bekijk de video hier:

يجب ان لاتطلع في بلد محافظ بهذا الشكل ، عليها احترام القوانين ، ولاا سوف يكون مصيرها معروف#مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

Bedekte kleding

In het koninkrijk, dat het wahhabisme aanhangt, mogen vrouwen alleen met bedekt gelaat en lichaam de straat op. Door zonder hoofddoek en met zowel ontblote armen, buik als benen naar buiten te gaan, overtrad de vrouw diverse kledingvoorschriften. De video duurt zes seconden. De vrouw komt in het filmpje niet aan het woord.

De naam van de vrouw is niet vrijgegeven. Volgens Saoedi-Arabië is ze enkele uren ondervraagd en vrijgelaten. Volgens de Saoediërs is de video zonder medeweten van de vrouw op internet gezet.

Vrouwen hebben in Saoedi-Arabië veel minder rechten dan mannen. Zij mogen niet zelfstandig reizen of autorijden.