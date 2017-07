Voormalig topman van Spaanse spaarbank dood aangetroffen

Miguel Blesa, voormalig topman van de spaarbank Caja Madrid is woensdag op een landgoed in Zuid-Spanje dood aangetroffen. De Spaanse politie gaat uit van suïcide of een ongeluk, meldt AP.

De 69-jarige Blesa werd aangetroffen met een schotwond in zijn borst. De Spaanse krant El País meldt dat de politie moord heeft uitgesloten, maar het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of zelfmoord gaat. Blesa was op vrije voeten in afwachting van het hoger beroep in een grote fraudezaak. In februari dit jaar kreeg hij zes jaar celstraf opgelegd vanwege fraude en belastingontduiking.

Veroordeling

Blesa en bestuurders van Caja Madrid werden veroordeeld nadat in oktober 2014 bekend was geworden dat zij ‘zwarte creditcards’ hadden. Daarmee gaven ze maandelijks duizenden euro’s uit aan boodschappen, reisjes en etentjes zonder daar belasting over te betalen. Blesa’s veroordeling werd in Spanje met grote instemming begroet. Blesa werd gezien als schoolvoorbeeld van alles wat jarenlang mis zat in de Spaanse financiële sector.

Blesa was tussen 1996 en 2010 voorzitter van Caja Madrid, de oudste spaarbank van Spanje. In 2011 ging Caja Madrid in een bankenfusie op in Bankia. Bankia moest in de opvolgende jaren voor 18 miljoen euro door de Spaanse staat gered worden. Blesa was een belangrijke schakel in zowel zakenleven als politiek. Het bestuur van Caja Madrid bestond voornamelijk uit leden van de centrumrechtse Volkspartij (PP). De PP is de grootste partij van Spanje. Dat Blesa in 1996 topman van de bank werd, dankte hij aan zijn nauwe band met de toenmalige Spaanse premier José María Aznar.

Een autopsie moet uitsluitsel geven over de toedracht van zijn dood. Volgens ooggetuigen had Blesa de groep waarmee hij zich op het landgoed bevond, kort voor zijn dood verlaten om zijn auto te halen. Getuigen hoorden dat er een schot gelost werd.