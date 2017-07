TomTom doet slechte zaken op consumentenmarkt

Navigatiespecialist TomTom moet flink afschrijven op zijn consumententak, omdat navigatiekastjes en sporthorloges veel minder goed verkopen dan gedacht. Het bedrijf uit Amsterdam boekt eenmalig 169 miljoen euro af, zo werd woensdag bij presentatie van de halfjaarcijfers bekend. Die tegenvaller drukt TomTom diep in de rode cijfers.

Vooral de belangstelling voor kant-en-klare navigatiekastjes neemt flink af, merkt TomTom. Die trend wordt mede veroorzaakt doordat steeds meer auto’s ingebouwde navigatiesystemen hebben, waardoor consumenten de losse kastjes niet meer nodig hebben. Maar ook de fitnesshorloges, een relatief nieuw product van TomTom, werden niet zo goed verkocht als gedacht.

Het gevolg was dat de omzet van de consumentendivisie vorig kwartaal opnieuw daalde, met bijna 20 procent op jaarbasis. De terugval was daarmee nog sterker dan in voorgaande kwartalen, toen de verkopen van de consumententak ook al inzakten met ruim 10 procent. Doordat andere divisies wel goed presteerden bleef de totale omzetdaling beperkt: min 4 procent naar 253 miljoen euro.

