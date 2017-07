Pornosite komt met seksuele voorlichtingsvideo voor ouderen

Hoewel weinigen het zullen toegeven, is de website Pornhub bij velen bekend. Dat blijkt wel uit de plek van de pagina op de ranglijst meest bezochte websites ter wereld (75 miljoen unieke bezoekers per dag. Een flink bereik dus, dat het bedrijf ditmaal gebruikte om een andere ‘boodschap’ over te brengen: een voorlichtingsvideo over veilige seks voor ouderen.

Dat dat nodig was, bleek volgens Pornhub uit de toename van soa’s onder 65-plussers. Tussen 2011 en 2015 verdubbelde in de VS het aantal besmettingen met gonorroe onder die leeftijdsgroep. Het aantal ouderen dat syfilis of chlamydia opliep nam met ruim 50 procent toe. In de video Old School legt de 58-jarige porno-actrice en seksuele voorlichtster Nina Hartley uit hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen.

De trailer:



Actiever seksleven

Pornhub-vicepresident Corey Price denkt dat de toename van geslachtsziekten komt doordat 65-plussers seksueel actiever zijn geworden door de jaren heen. Vaak zijn zij zich niet bewust van de gevaren op een soa-besmetting. Veel ouderen denken dat anticonceptie enkel bedoeld is voor het voorkomen van zwangerschappen - niet echt een issue op die leeftijd - en niet voor het beschermen tegen geslachtsziekten.

Bekijk hier de hele video:



Er komen ook leuke dingen aan de orde in de video. Zo worden er standjes gedemonstreerd die fysiek minder inspannend zijn voor ouderen. “Zo kunnen senioren nog steeds hun heupen bewegen zonder ze te breken”, grapt Price. Sowieso staat de video bol van de humor, vooral wanneer Hartley de stuks fruit van stal haalt of de omineuze muziek begint te spelen.

De film werd geproduceerd door Pornhub Cares, de filantropische tak van het bedrijf. Mocht de doelgroep niet over een internetverbinding beschikken om de YouTube-video te bekijken, is dat ook geen probleem. De voorlichtingsfilm is namelijk ook beschikbaar op de goede oude videoband.