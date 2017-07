OM eist anderhalf jaar tegen ex-wethouder voor ontucht

Tegen oud-wethouder Eeuwit K. is woensdag achttien maanden celstraf geëist voor ontucht met een zestienjarig meisje. Daarvan is een halfjaar voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de voormalig politicus van de gemeente Gorinchem misbruik gemaakt van zijn positie.

K. heeft toegegeven dat hij in het voorjaar van 2015 vijf keer intiem contact had met het meisje. Hij was destijds CDA-fractievoorzitter. Het meisje werkte voor de getrouwde politicus als oppas en ze gingen ook naar dezelfde kerk. Hoewel het meisje zelf instemde met de affaire, maakte de politicus volgens het OM misbruik van de scheve verhoudingen en het feit dat de affaire spannend was voor het meisje.

De relatie kwam aan het licht toen het meisje in februari 2016 op advies van de dominee aangifte deed. K. was in de tussentijd wethouder geworden in Gorinchem, maar trad af toen de affaire naar buiten kwam. Ook was hij niet meer welkom bij zijn voormalig werkgever, de politie.

Wederzijdse liefde

De politicus heeft spijt betuigd van het feit dat hij overspel gepleegd heeft. Tegelijkertijd was er volgens K. tijdens de affaire wel sprake van wederzijdse liefde. Het OM vindt dat K. daar als getrouwde, volwassen man niet aan toe had moeten geven. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak, omdat het meisje niet gedwongen werd tot de affaire.

De rechtbank in Rotterdam doet op 2 augustus uitspraak over de zaak.