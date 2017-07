OM Curaçao in beroep tegen uitspraak pastor

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao gaat in hoger beroep tegen de celstraf van negen jaar die pastor Orlando B. eerder deze maand opgelegd heeft gekregen. De straf zou te laag zijn, meldt de NOS.

B. werd veroordeeld tot negen jaar voor het misbruiken van vier jonge vrouwen en drie tienermeisjes. Daarnaast is de pastor van de zogeheten Rains of Blessingskerk veertien jaar ontzet uit zijn functie als kerkleider.

Het OM had achttien jaar celstraf en twintig jaar ontzetting uit zijn functie geëist. Ook de advocaat van B. heeft laten weten in beroep te gaan. Getuigenverklaringen zouden beter moeten worden getoetst. B. heeft het misbruik altijd ontkend.

De straf viel lager uit omdat op Curaçao sinds 2011 een nieuwe strafmaat voor zedendelicten geldt. Daarom wordt misbruik minder zwaar bestraft. Ook achtte de rechter het misbruik maar bij zeven van de tien slachtoffers in de zaak bewezen.

Demonstratie in Willemstad

Naar aanleiding van de uitspraak werd afgelopen weekend op Curaçao een demonstratie georganiseerd. Honderden mensen gingen de straat op om de politiek te bewegen om de straffen voor seksueel misbruik te verhogen.

Rains of Blessings heeft naast de kerk op Curaçao meerdere dependances in Nederland. Ook in Rotterdam was er aangifte tegen de pastor gedaan, die zijn functie als kerkleider gebruikte om vrouwen tot seks te dwingen. Het jongste slachtoffer zegt vanaf haar elfde door B. misbruikt te zijn.