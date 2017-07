Minder auto’s gestolen maar juist meer motoren

Het aantal autodiefstallen is in de eerste helft van dit jaar met 11 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal diefstallen van motorfietsen is juist gestegen, meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) woensdag.

In de eerste helft van 2016 werden in totaal 4.776 auto’s gestolen tegenover 4.254 stuks in 2017. Het aantal diefstallen van motorfietsen liep op naar 807 exemplaren. Dat is een stijging van 8 procent. Busjes waren onder dieven aanzienlijk minder in trek: die werden 16 procent minder gestolen dan in begin 2016. Ook het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen is gedaald.

Losse onderdelen populair

Werden er in 2016 nog 742 motoren gestolen, in 2017 zijn dat er 807. Dat het aantal motordiefstallen is gestegen, is volgens de AVc omdat losse onderdelen erg in trek zijn op de tweedehandsmarkt. Daarnaast worden gestolen motoren minder vaak teruggevonden. Doordat motoren vaak uit elkaar gehaald worden, is het lastig om de voertuigen na diefstal op te sporen.

Van de honderd ontvreemde motoren worden er gemiddeld veertien door de politie teruggevonden. Het aantal diefstallen is relatief hoog in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden.

Diefstal voorkomen

Om de diefstal te voorkomen, pleit de AVc voor track-en-tracesystemen. Daarmee is te zien waar een gestolen voertuig zich bevindt. Zulke systemen ontbreken nu nog vaak op motoren terwijl de sloten relatief eenvoudig te kraken zijn. Daarnaast raadt de AVc aan om motoren altijd vast te maken aan een parkeerbeugel, hek of paal zodat dieven het voertuig minder makkelijk in een busje kunnen laden. Voor automerken die populair zijn onder dieven wordt aangeraden om gecertificeerde alarm- en terugvindsystemen te installeren.

Vooral modellen jonger dan vier jaar van de merken BMW, Toyota en Landrover worden relatief vaak gestolen. De leeftijd van de auto heeft volgens de AVc verder weinig invloed op de kans dat die gestolen wordt. Nieuwe auto’s zijn over het algemeen minder populair omdat ze beter beveiligd zijn. Voor oudere auto’s geldt dat ze vooral voor de onderdelen worden gestolen.