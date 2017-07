Minder aanslagen en terreurdoden in 2016

Het aantal terroristische aanslagen en de hoeveelheid slachtoffers die daarbij vielen zijn afgelopen jaar opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit een rapport dat woensdag is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De daling kwam vooral door afgenomen terreurgeweld in Afghanistan, Syrië, Nigeria, Pakistan en Jemen.

De cijfers werden verzameld door de University of Maryland. Ten opzichte van 2015 daalde het aantal aanslagen met 9 procent. Het aantal dodelijke slachtoffers nam met 13 procent af. Er waren in totaal 11.072 aanslagen met meer dan 25.600 doden, van wie 6.700 aanslagplegers waren.

IS

De meest dodelijke terreurbeweging was nog steeds Islamitische Staat (IS), die het aantal aanslagen in Irak juist met 20 procent opschroefde. Daardoor vielen er in dat land 69 procent meer doden bij aanslagen dan in 2015.

De onderzoekers identificeerden 104 landen waarin aanslagen werden geplaagd. Meer dan de helft daarvan vond plaats in slechts vijf landen: Irak, Afghanistan, India, Pakistan en de Filipijnen. Driekwart van alle doden vielen in Irak, Syrië, Afghanistan, Pakistan en Nigeria.

Nederland

Ook Nederland wordt genoemd in het rapport. Het land wordt geprezen om de effectieve reactie op de “mondiale terreurdreiging in de vorm van grens- en transportbewaking, het financieren van antiterreurdiensten en het tegengaan van gewelddadig extremisme.”

Het enige terroristische incident dat genoemd wordt was de aanval op de moskee in Enschede in februari 2016. Vijf mannen gooiden toen molotovcocktails naar het gebedshuis, terwijl er mensen in het gebouw waren. Omstanders konden het vuur doden en er vielen geen gewonden. De daders kregen ieder vier jaar cel opgelegd. Hun misdaad werd gekenmerkt als brandbommen gooien met terroristisch oogmerk.