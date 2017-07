Internationaal Strafhof moet vrijlating Gbagbo opnieuw bekijken

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag moet zich opnieuw buigen over een eventuele voorlopige vrijlating van de voormalig president Laurent Gbagbo van Ivoorkust. Dat besliste de Kamer van Beroep van het Strafhof woensdag.

Het verzoek van de 72-jarige Gbagbo bij het Strafhof voor een voorlopige vrijlating, werd in maart afgewezen. Maar die afwijzing is volgens de Kamer van Beroep niet goed gemotiveerd. De rechters vonden dat de leeftijd en de gezondheid van de oud-president niet genoeg is meegenomen in het afwijzingsbesluit. Daardoor moet het Strafhof het verzoek weer bekijken. Dat kan opnieuw enkele maanden duren. Gedurende die periode zal Gbagbo in hechtenis moeten blijven.