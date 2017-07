Filmoverzicht: Twee ballen voor ‘Dunkirk’, onheil in ‘Nocturama’

In Christopher Nolans Dunkirk blijft de geromantiseerde herinnering aan de evacuatie van 300.000 Engelse en Franse manschappen in stand. En dat op een precair moment.

Hoe je op Wakefield reageert, hangt sterk af van je morele houding ten opzichte van iemand die vrouw en kinderen in de steek laat. Is hij een egoïstische narcist of iemand die zich van zijn ketenen bevrijdt? En ervaar je zijn sardonische voice-over, met veel direct aan Doctorow ontleende zinnen, als humoristisch of is deze eerder pijnlijk? Lees de recensie: Kun je ongestraft je oude leven vaarwel zeggen?

Wakefield gaat over het verlangen opnieuw te beginnen. Hoe je op de film reageert, hangt sterk af van je houding ten opzichte van iemand die vrouw en kinderen in de steek laat.

De amper adolescente dadergroep komt uit alle lagen van de bevolking. Er is de suggestie van lange ideologische discussies, maar uiteindelijk is de enige motivatie dat ze „doen wat gedaan moest worden”. Hun daad is decadent, zinloos, gewaagd en zelfdestructief. De uiterste consequentie van de spektakelmaatschappij. Lees de recensie: Terrorisme als consumptiegoed

Nocturama is gemaakt vóór de aanslagen in Parijs van 2015, maar is er niet meer los van te zien. De film geeft geen psychologische inzichten, wat hem zinderend van onheil maakt.

La mort de Louis XIV is een trage, claustrofobische ‘procedural’ over een wegkwijnende koning, zonder uitleg of intrige. Het koninklijk lichaam als slagveld van belangen: alleen lijfarts Fagon lijkt begaan met zijn welzijn. Lees de recensie: Een schim die niet mag sterven van zijn hovelingen

Beyond the Mountains and Hills (Me’ever Laharim Vehagvaot): Drama

Beyond the Mountains and Hills wil een metafoor zijn voor de complexe sociale en politieke verhoudingen in de Israëlische maatschappij, maar dat is een zware last voor de film.

Beyond the Mountains and Hills is een ingetogen, soms prikkelbare, maar vaker in het wilde weg rookgordijnen optrekkende film. Regisseur Eran Kolirin brak tien jaar geleden door met het geweldige absurdisme van The Band’s Visit, waarin een Egyptische politiekapel verdwaald raakt in Israël. Lees de recensie: Zonder uniform verliest legerofficier grip op gezin