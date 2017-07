Defensie probeerde bronnen die lekten naar media te achterhalen

Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen jaren geprobeerd om bronnen te achterhalen die informatie lekten aan de media. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws in handen kreeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuurd (wob). In geen van de gevallen werd de identiteit van het lek gevonden.

Het gaat om bronnen achter negen nieuwsberichten die sinds 2014 werden gepubliceerd door de Volkskrant, ANP, NOS, de Telegraaf en RTL Nieuws. Voor het identificeren van de lekken werd een speciale ‘Commissie van Onderzoek’ opgetuigd. Die commissie kreeg toegang tot alle locaties van Defensie en tot de ict-systemen. Daarbij konden persoonlijke e-mails worden gelezen en informatie opgevraagd. Ook konden medewerkers worden verhoord.

‘Pang, pang’

Die bevoegdheden zijn ook gebruikt, zo blijkt uit de documenten. De artikelen gingen onder meer over een nieuwe missie naar Afghanistan, over minder geld voor reservisten en over een tekort aan munitie dat militairen tijdens trainingen noopte om “pang, pang” te roepen.

Een woordvoerster van het ministerie van Defensie verklaarde tegenover persbureau ANP dat het onderzoek nodig was omdat vertrouwelijkheid belangrijk is binnen de organisatie. “Alle ambtenaren leggen een ambtseed af waarin geheimhouding wordt verklaard”, aldus de zegsvrouw.