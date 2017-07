Senaat Chili stemt in met versoepeling abortuswet

De Chileense Senaat heeft ingestemd met een voorstel waarmee een einde komt aan het totaalverbod op abortus in het land. In het geval van verkrachting, een levensbedreigende situatie voor de moeder of als de foetus het niet gaat redden, wordt abortus toegestaan, meldt AFP.

In Chili kunnen vrouwen worden vervolgd voor het plegen van abortus. President Michelle Bachelet kwam in 2015 met een wijzigingsvoorstel waarmee het plegen van abortus in bepaalde gevallen werd gedecriminaliseerd. Nu de Senaat met het voorstel heeft ingestemd, moet alleen het Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Het voorstel van Bachelet kon rekenen op veel kritiek in het katholieke land. De stemming in de Senaat werd dinsdagnacht vertraagd omdat tegenstanders van abortus de stemprocedure onderbraken.

Tot 1989 was abortus in bepaalde gevallen legaal in Chili. Dat veranderde onder dictator Augusto Pinochet, die aan het einde van zijn bewind (1973-1990) het verbod instelde. Sinds 1991 haalden twaalf eerdere voorstellen om de abortuswet te versoepelen het niet.

In Latijns-Amerika kennen nu nog zes landen een totaalverbod op abortus: de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Haïti, Honduras, Nicaragua en Suriname, waar abortus wel wordt gedoogd.