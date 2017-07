Vermist echtpaar na 75 jaar op gletsjer teruggevonden

Eigenlijk was Marceline Udry-Dumoulin (79) de hoop nooit verloren dat haar ouders nog een keer gevonden zouden worden. Ze is dan ook blij dat vader Marcelin en moeder Francine bijna 75 jaar na hun verdwijning zijn ontdekt in de Tsanfleuron-gletsjer in de Berner Alpen. “Mama en papa krijgen eindelijk hun begrafenis,” vertelt ze aan de Zwitserse krant Le Matin. “Ik moet zeggen dat dit nieuws me na 75 jaar wachten diep troost.”

De lichamen van Marcelines ouders werden een week geleden gevonden aan de voet van een skilift. Ze waren voor het laatst gezien op 15 augustus 1942, toen ze te voet van huis waren vertrokken om in de bergen het vee te voeren. Voor moeder Francine de eerste keer na haar zwangerschappen, voor vader Marcelin vaste prik. Eigenlijk zouden ze die zaterdag ‘s avonds weer thuiskomen.

Zoektocht

Wekenlang werden de talloze hoekjes en spleten van Les Diablerets afgespeurd, op zoek naar de schoenmaker van 40 en de lerares van 37. Zonder resultaat: na 2,5 maand werden Marceline, haar zus en haar vier broers officieel wees. Marceline mocht bij haar tante wonen. De andere kinderen kwamen in andere gezinnen terecht, en groeiden uit elkaar. In 1957 organiseerde een van haar broers, die priester was geworden, op de gletsjer een herdenkingsmis. “Dat was voor ons een groots moment van weerzien.”

Marceline beklom de Tsanfleuron driemaal, “altijd naar ze op zoek”. Dat ze nu gevonden zijn, zij aan zij, hun lichamen door het ijs geconserveerd, betekent dat ze haar ouders nu het afscheid kan geven “dat ze verdienen”. “Met de begrafenis zal ik geen zwart dragen”, zegt Marceline tegen Le Matin. “Ik denk dat wit gepaster is. Dat staat voor de hoop die ik nooit ben verloren.”