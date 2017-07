Rusland-affaire troebel, Trumps reputatie bladdert verder af

President Trump heeft de verdediging van het Witte Huis versterkt met een advocaat die de taak krijgt om de aanvallen in het Rusland-dossier af te slaan. De benoeming is de nieuwste illustratie van Trumps almaar groeiende Rusland-probleem en een aanwijzing dat de president kennelijk ook inziet dat het Rusland-dossier voorlopig niet gesloten wordt.

De onthulling dat Donald Trump jr. tijdens de verkiezingscampagne gretig inging op een uitnodiging belastende informatie over Hillary Clinton aan te nemen van een Russische advocaat is de opzienbarendste wending in dit troebele dossier tot nu toe. Ook al ging er, voor zover nu bekend, geen Russische informatie naar team Trump, de onthulling bewijst dat de Trump-clan bereid was om met Rusland samen te werken en Russische invloed op de Amerikaanse verkiezingen te accepteren.

Juni vorig jaar ontving Trump jr. een mail van een Britse publicist, Rob Goldstone. Deze meldde dat de Russische openbaar aanklager documenten wilde overleggen die Hillary Clinton en haar verbinding tot Rusland in een kwaad daglicht zouden stellen. Trump jr. ontmoette vervolgens de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja, de vermeende boodschapper van Russische autoriteiten, in Trump Tower in New York. Achteraf zegt zowel de advocaat als Trump jr. dat er geen belastende informatie wás. Het Kremlin ontkende na de onthulling van het gesprek door The New York Times ooit van de advocaat gehoord te hebben.

In een poging aan te tonen hoe onschuldig de bijeenkomst was, publiceerde Trump jr. zijn e-mailwisseling met Goldstone. Hij verscheen op Fox om de bijeenkomst te bagatelliseren en verklaarde dat alle informatie nu op tafel lag.

Zijn de onthullingen over Donald Trump jr. een ‘smoking gun’ bij de Ruslandaffaire die president Trump achtervolgt? De meningen lopen uiteen.

Was de bijeenkomst zo onschuldig als de Trumps willen doen geloven? Om te beginnen was Trump jr. niet alleen. Ook Trumps schoonzoon en tegenwoordig officieel adviseur van de president in het Witte Huis, Jared Kushner, was aanwezig. Evenals Trumps toenmalige campagneleider Paul Manafort. De twee waren in eerste instantie vergeten om hun aanwezigheid te vermelden op vragenformulieren die ze voor de veiligheidsdiensten moesten invullen. Dagen na de onthulling en het tv-opreden van Donald jr. bleek bovendien dat ook de Russisch-Amerikaanse lobbyist Rinat Akhmetshin bij de bewuste bijeenkomst was. Akhmetshin kreeg als lobbyist het verwijt zijn tegenstanders onder druk te zetten met informatie die via hacks was verkregen.

De ontmoeting in Trump Tower is een stukje in een nog onbekende puzzel, maar wel het zoveelste bewijs van onduidelijke contacten tussen Rusland en Team Trump. Contacten waar de betrokken Amerikanen in eerste instantie vaak over liegen of die ze ‘vergeten’.

De aanhoudende stroom onthullingen is koren op de molen van de Democraten. Twee leden van het Huis van Afgevaardigden stelden een resolutie op die oproept tot een afzettingsprocedure. Dat is een machteloos gebaar omdat de Republikeinen in het Huis een meerderheid hebben en Trumps partijgenoten er vooralsnog alles aan doen om het Rusland-dossier weg te wuiven als verzinsel van de tegenpartij. De grote vraag is hoelang ze dat nog kunnen volhouden.

Intussen keldert de populariteit van de president in tussentijdse peilingen. Maar veel erger is dat zijn geloofwaardigheid steeds verder afbladdert. Hoe dit zal aflopen, is nog volstrekt onduidelijk, maar de wereld zit wel opgescheept met een leider van een supermacht die nu al zes maanden probeert vaste grond onder de voeten te krijgen.