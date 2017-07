Schade rellen G20-top geschat op 12 miljoen euro

De rellen rondom de G20-top in Hamburg hebben zo’n 12 miljoen euro aan schade opgeleverd. Een derde van dit bedrag is schade aan auto’s, hebben Duitse verzekeraars becijferd, meldt persbureau AP.

De resterende 9 miljoen aan schade is aangericht aan huizen en bedrijven. Bondskanselier Merkel zegde eerder al toe dat de slachtoffers gecompenseerd worden. Tijdens de G20-top in Hamburg, anderhalve week geleden, vonden er drie dagen lang rellen plaats. Winkels werden geplunderd, auto’s in brand gestoken en politieagenten bekogeld. Een politiemacht van 20.000 agenten kreeg de situatie die dagen maar moeilijk onder controle.

Met name relschoppers van het Zwarte Blok, een groep linkse extremisten gemaskerd en gekleed in het zwart, richtten grote schade aan. In verschillende wijken van de stad leek het geregeld alsof er een “een toestand van wetteloosheid te heersen, waarbij de politie soms volledig afwezig was”, schrijft correspondent Juurd Eijsvoogel.

Eerder werd al bekend dat tijdens de top 411 aanhoudingen zijn verricht en 476 agenten gewond raakten bij de rellen.