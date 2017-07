Ruim 500 Duitse koorknapen misbruikt en mishandeld

Ruim vijfhonderd koorknapen van een koor in Regensburg zijn gedurende een periode van tientallen jaren misbruikt en mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de advocaat Ulrich Weber die dinsdag een eindrapport presenteerde. Het schandaal is daarmee aanzienlijk groter dan eerder bekend was.

Het gaat om de Regensburger Domspatzen, een wereldberoemd koor dat al duizend jaar bestaat, en de daaraan verbonden muziekschool. De eerste slachtoffers meldden zich in 2010. Vervolgens traden honderden voormalige koorknapen naar voren.

Volgens Weber is het bij zo’n 500 kinderen “zeer plausibel” dat ze tussen 1945 en de jaren negentig zijn mishandeld. Ook zijn in totaal 67 jongens in die periode misbruikt. Eerder ging het nog om 231 slachtoffers. Het merendeel van de koorknapen zat nog op de kleuterschool toen het misbruik en de mishandeling plaatsvonden.

De slachtoffers omschrijven hun tijd bij het koor volgens Weber als “een gevangenis”, “de hel” en “een concentratiekamp”. Anderen noemen het “de slechtste tijd van hun leven, gekenmerkt door angst, geweld en hulpeloosheid”.

Schadevergoeding

Inmiddels is de identiteit van 49 vermeende daders vastgesteld. Negen priesters en leraren zouden zich aan het seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt. Dat speelde vooral in de jaren ’60 en ’70. Het bisdom van Regensburg heeft excuses aangeboden en tussen de 5.000 en 20.000 euro schadevergoeding beloofd voor elk slachtoffer.