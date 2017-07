Politieke tweestrijd om koeien, kolen, auto’s en ‘Parijs’

Het lijkt heel moeilijk: twee groene partijen (D66 en ChristenUnie) zitten aan de onderhandelingstafel tegenover twee partijen (VVD en CDA) die weinig op hebben met een streng klimaatbeleid.

Voor D66 en ChristenUnie is dit allemaal in orde: rekeningrijden, kolencentrales sluiten en een klimaatwet.

VVD en CDA willen ook de doelen uit het klimaat-akkoord van Parijs halen, maar hoe precies: heel duidelijk zijn ze er niet over. Er zijn grote verschillen, maar toch, welke betrokkene je er ook over hoort, onmogelijk om die te overbruggen is het niet. Want in essentie snappen de partijen elkaar wel.

VVD en CDA zijn weliswaar niet zo concreet als D66 en ChristenUnie in hun plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar de twee partijen vinden wel dat er veel moet gebeuren om ‘Parijs’ te halen. Dat helpt in een formatie. Er is een gezamenlijk doel, zeggen betrokkenen. De vraag is hoe dat doel bereikt wordt.

Dat daarbij pijnlijke maatregelen nodig zijn die de landbouwsector, verkeer en vervoer en huishoudens raken, erkennen de betrokken partijen allemaal. Een gezamenlijke zorg bij de onderhandelende partijen is: draagvlak bij de bevolking vinden.

De doelen van ‘Parijs’ vragen om een enorme verandering van ons energiesysteem, zegt Jan Ros, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Eigenlijk moeten we zoveel mogelijk elektriciteit als energiebron gebruiken, of we nu autorijden of koken, vindt hij. Die elektriciteit moeten we bovendien zonder fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) opwekken. En dat moet snel: die hervorming moet in 2050 voltooid zijn. Ros: „Dat is een enorme opgave.”

D66 en ChristenUnie willen – anders dan VVD en CDA – stappen maken die verder gaan dan de huidige EU-afspraken, maar zij zien net als VVD en CDA in dat Nederland niet al te drastisch kan afwijken van andere Europese landen. Dan wordt de kans te groot dat bedrijven vertrekken naar een minder streng Europees land, dat bovendien minder schoon produceert. Klimaat niet geholpen, Nederlandse economie wel geschaad.

Een voordeel ten opzichte van de vorige formatiepoging met GroenLinks is dat D66 en ChristenUnie minder hoge milieubelastingen willen dan GroenLinks. Wat het ook makkelijker maakt: in de verkiezingscampagne was er weinig aandacht voor klimaatbeleid. Dat maakt gezichtsverlies bij een compromis kleiner.

Er blijven wel genoeg moeilijke dossiers over. Vier moeilijke en één makkelijke op een rij.