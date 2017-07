‘Polen lijkt dictatuur te worden’

‘Het gaat hier op een dictatuur lijken”, zegt Monika Frackowiak, districtsrechter in de Poolse stad Poznan. In een rechtsstaat onthouden rechters zich van politieke uitspraken: dat weet Frackowiak ook wel. Maar Polen zal niet lang meer een rechtsstaat blijven, zo waarschuwt ze.

De nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) maakt volgens rechters, oppositie en een reeks onafhankelijke analisten de Poolse scheiding der machten kapot. De Sejm, het lagerhuis van het Poolse parlement, debatteerde bij het zakken van deze krant dinsdagavond over een haastig geïntroduceerd wetsvoorstel om alle leden van het Hooggerechtshof te vervangen.

Invoering van de wet zou het sluitstuk zijn van een reeks wetswijzigingen die samen „voorgoed de positie van de Republiek als rechtsstaat kunnen vernietigen”, schrijven vijf voormalige voorzitters van het grondwettelijke tribunaal in een open brief. Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen en bespreekt de kwestie woensdag.

Als het Hooggerechtshof op de schop gaat, kan PiS de controle krijgen over alle onderdelen van de rechtspraak en zo een loyale juridische elite creëren.

Tribunaal in 2015

Alles begon bij het grondwettelijke tribunaal, eind 2015, waar de partij zelfbenoemde rechters binnenloodste, op een wijze die volgens het toenmalige tribunaal ongrondwettig was. Dat was reden voor de Europese Commissie om een ‘rule of law-procedure’ te beginnen tegen Polen. Vorige week besliste het parlement dat het voortaan zelf magistraten zal selecteren die zetelen in de Raad voor de Rechtspraak, het orgaan dat rechters benoemt. Bovendien kreeg Minister van Justitie Zbigniew Ziobro, ook chef van het Openbaar Ministerie, de bevoegdheid om voorzitters van rechtbanken te ontslaan en benoemen.

Rest alleen het Hooggerechtshof, dat verkiezingsuitslagen controleert en zich uitspreekt over andere gevoelige zaken, zoals de wettigheid van de door PiS geregelde benoeming van de nieuwe voorzitster van het grondwettelijke tribunaal.

Onverwachte dwarsligger dinsdagavond was president Andrzej Duda, nochtans een bondgenoot van de regeringspartij. Hij beloofde de wet over het Hooggerechtshof niet te ondertekenen als het parlement het benodigde stemmenaantal om leden van de Raad voor de Rechtspraak te benoemen, niet optrekt tot drievijfde.

Zelfs als Duda zijn zin krijgt, ziet Frackowiak nog steeds overal problemen. Zoals het plan om een nieuwe, politiek beïnvloedbare disciplinaire kamer op te richten voor juridische beroepen. „Ik ben er zeker van dat ik zelf disciplinaire sancties kan verwachten: ik praat openlijk en geef interviews”, zegt Frackowiak.

PiS schildert de rechtspraak af als inefficiënte en corrupte kaste, vergeven van partijdigheid en communistische invloeden. Achter corrupte rechters aangaan, „daaraan wil ik als procureur-generaal [chef van het OM, red.] best schuldig zijn”, zei Ziobro dinsdag.

Frackowiak noemt de beschuldigingen over communisme schandalig. „Na ’89 bleven slechts enkele uitgesproken politieke rechters over. En dat is inmiddels bijna dertig jaar geleden. Ik ben veertig.” Opvallend detail: PiS-parlementariër Piotrowicz, voorzitter van de commissie juridische zaken, was zelf een communistisch aanklager.

Verdedigers van pedofielen

Publieke omroep TVP besteedt ondertussen ruim aandacht aan elke rechter die van wandaden beticht wordt, inclusief een gepensioneerde rechter die in 2006 een worst van 6 zloty [ 1,5 euro, red.] in zijn mouw stak. „Verdedigers van pedofielen en alimentatie-wanbetalers zijn het gezicht van het verzet tegen hervorming van de rechtspraak”, zo omschreef een balk op het scherm van een TVP-actualiteitenprogramma enkele bekende Polen die het opnamen voor de rechters. Een van hen had eerder de van pedofilie verdachte cineast Roman Polanski verdedigd.

Mensen vertellen me steeds: jullie zijn corrupt. Om vervolgens om informeel advies te vragen over hun eigen rechtszaak

Frackowiak had deze week bijna een ongeval op weg naar de rechtbank. Ze schrok bij het luisteren naar Radio Maryja, een katholiek-conservatief radiostation dat de regeringslijn uitdraagt. „Eerst spraken ze over Christus en genade, daarna gingen ze los op rechters die tegen de gewone man zijn.”

Anti-regeringsdemonstranten groepten dinsdagavond samen bij de Sejm, die omgeven was door een politiekordon. Maar veel Polen liggen niet wakker van hervormingen in de rechtspraak. Zij wantrouwen rechters en ergeren zich aan trage procedures, ook al bevinden Poolse rechtbanken zich in Europese vergelijkingen in de middenmoot qua efficiëntie. „Als je een rechtszaak verliest, moet de rechter wel steekpenningen aangenomen hebben”, zegt Frackowiak schamper. „Mensen vertellen me steeds: jullie zijn corrupt. Om vervolgens om informeel advies te vragen over hun eigen rechtszaak.”