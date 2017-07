Netflix door grens van 100 miljoen gebruikers

In het afgelopen kwartaal is Netflix harder gegroeid dan analisten voorspeld hadden. Dankzij de groei is Netflix door de grens van 100 miljoen gebruikers gegaan. Het bedrijf trok 5,2 miljoen nieuwe abonnees aan, blijkt uit de kwartaalcijfers.

In een brief aan de aandeelhouders:

“Dankzij onze geweldige content groeide het aantal abonnees, van 99 miljoen tot 104 miljoen, harder dan verwacht.”

In de Verenigde Staten sloten 1,1 miljoen nieuwe klanten een abonnement op de videodienst af. Nog harder groeide het aantal abonnees buiten de Verenigde Staten: het aantal nam daar met 4,1 miljoen toe. Het is nu voor het eerst dat Netflix meer klanten heeft buiten de eigen thuismarkt. In de VS hebben 50,3 miljoen mensen een betaald abonnement, in de rest van de wereld zijn het er 48,7. Aan de Amerikaanse gebruiker wordt nog wel het meest verdiend omdat er meer vaste abonnementen zijn.

2,8 miljoen dollar omzet

Netflix draaide een omzet van 2,8 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 66 miljoen dollar. Voor het volgende kwartaal verwacht de streamingdienst 4,4 miljoen nieuwe klanten te verwelkomen. Analisten verwachten dat de omzet dan toeneemt tot bijna 3 miljard dollar. Ondanks investeringen in nieuwe series en films gaat het bedrijf uit van een nettowinst van 143 miljoen dollar.

Het afgelopen kwartaal gingen 14 nieuwe seizoenen van ‘Netflix originals’, series die alleen te zien zijn op Netflix, in première. Ook lanceerde de dienst 13 nieuwe comedy specials, 6 documentaires, 2 documentaireseries, 9 films en 7 kinderseries.

Hoe goed bepaalde series bekeken worden, maakt Netflix wegens concurrentie niet bekend. “We brengen nieuwe programma’s uit om onze leden te bedienen. We vinden het geweldig om nieuwe series met een grote impact te steunen, zoals Stranger Things, Cable Girls en 13 Reasons Why“, is te lezen in een brief aan de aandeelhouders.

Evenmin is bekend hoe Netflix het bijvoorbeeld in Nederland doet. Het bedrijf deelt het aantal abonnees niet per land op. Eerder dit jaar werd wel bekend dat Netflix 1,75 miljard dollar investeert in Europese series en films. “Op dit moment werken we aan 90 verschillende producties binnen Europa”, zei topman Hastings in maart.