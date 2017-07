Nederlandse militairen gearresteerd in Litouwen

Vier Nederlandse militairen zijn gearresteerd in Litouwen nadat ze betrokken waren geweest bij een vechtpartij en een alcoholverbod hadden overtreden. Het gaat om militairen die en logistieke functie vervulden, schrijft Trouw.

Begin deze maand escaleerde een ruzie in de hoofdstad Vilnius. Twee militairen schopten en sloegen een Litouwer tegen het hoofd. Over de toestand van het slachtoffer is op het moment niets bekend. Waarom de andere twee zijn gearresteerd, is ook nog niet duidelijk. Ze werden aangehouden door Litouwse politie en later overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee die ze terugbracht naar de basis in Rukla.

Volgens Litouwse media bleek vervolgens dat de militairen tussen de 0,54 en 1,75 promille alcohol in hun bloed hadden. De ruzie zou een gevolg zijn geweest van een onbetaalde rekening. De marechaussee wil dit verder nog niet bevestigen.

Onderzoek naar het incident

De militairen zijn vooralsnog gewoon in dienst totdat het onderzoek naar het incident is afgerond. Nederland heeft het land gevraagd om de vier mannen zelf te berechten. De militairen maakten onderdeel uit van een NAVO-bataljon onder leiding van Duitsland.

Er zijn op het moment meerdere NAVO-bataljons gestationeerd in de Baltische staten en Polen. Daar hadden de landen onder meer om gevraagd nadat Rusland de Krim in 2014 had geannexeerd. Litouwen is sinds 2004 lid van zowel de Europese Unie en de NAVO.