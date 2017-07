Met het vaderschapsverlof wil ING talent behouden. Wie volgt?

Waarom doet ING dit? Om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Het is voor de bank vooral belangrijk om jonge IT’ers te trekken. „We hebben veel ontwikkelaars en IT’ers nodig”, zegt een woordvoerder van ING. „Dat is een concurrerende markt.” Het was dan ook ING zelf die met het voorstel kwam voor het partnerverlof, zegt FNV-bestuurder Gerard van Hees. „Tijdens onze onderhandelingen liep de politieke discussie hierover al. ING kwam op gegeven moment met het idee: hier moeten wij iets mee.” ING wil de gemaakte inschatting van de kosten voor het verlof niet bekendmaken. Volgens de ING-woordvoerder is het de investering waard: „Wij willen dat onze collega’s een goede balans hebben tussen werk en privé. En dat we als goede werkgever worden gezien. Dat zie ik ook al terug in alle aandacht die we hier nu voor krijgen.”

Wat is het wettelijke ‘vaderschapsverlof’? Waar de biologische moeder recht heeft op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof, heeft de vader of niet-biologische moeder volgens de wet recht op twee dagen betaald kraamverlof. In 2014 is daar het recht op drie extra verlofdagen bijgekomen, maar het verschilt per cao of dat verlof wordt doorbetaald. Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) heeft een wetsvoorstel waarmee hij alle vaders recht wil geven op vijf betaalde verlofdagen. De eerste twee dagen blijven dan betaald worden door de werkgevers. De andere drie worden betaald met gemeenschapsgeld, via een uitkering van het UWV. Vlak voor het zomerreces besloot de Tweede Kamer om Asschers plan controversieel te verklaren en dus niet te behandelen. Nu moeten de partijen die onderhandelen voor een nieuw kabinet bepalen wat er met dit onderwerp gebeurt. Drie van deze partijen hadden nog ambitieuzere plannen in hun verkiezingsprogramma staan dan het wetsvoorstel van Asscher. De ChristenUnie wil tien dagen vaderschapsverlof, het CDA en D66 zelfs drie maanden. Lees ook: Ambitieus Brussels plan voor vaderschapsverlof, maar weinig kansrijk

Hoe uniek is een maand verlof? In Nederland is het uniek voor zo’n groot bedrijf. Andere grote bedrijven met een ruim partnerverlof zijn accountantskantoor PwC en advocatenkantoor Stibbe, die allebei tien dagen verlof doorbetalen. Bij Mastercard Nederland krijgen ouders acht weken verlof. In internationaal opzicht is een maand verlof weinig, blijkt uit cijfers van de OESO, de club van welvarende industrielanden. Het wettelijk doorbetaalde partnerverlof is in deze landen gemiddeld acht weken. In Duitsland krijgen vaders negen weken doorbetaald, in België negentien weken. Vaders in Zuid-Korea en Japan mogen het langst betaald verlof opnemen: een jaar.

Gaan we deze cao-afspraak vaker zien? Dat is in ieder geval wel de inzet van de FNV. „Sinds maandag staat dit overal op ons wensenlijstje”, zegt bestuurder Gerard van Hees. Hij hoopt op een doorbraak. „Wij moeten nu kijken of we bij andere banken en verzekeraars ook deze afspraken kunnen maken. En verder denk ik dat het goed is als er druk komt te staan op de politiek, zodat de wettelijke situatie ook verandert.”