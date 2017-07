Meer branden door hennepkwekers

Het aantal grote branden dat is ontstaan in illegale hennepkwekerijen neemt de laatste jaren toe. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brandverzekeraars. In 77 procent van de gevallen woedden de branden in 2015 en 2016 in bewoonde huizen. Dat is een toename van 10 procent ten opzichte van de vorige inventarisatie, twee jaar geleden. Branden in wietkwekerijen veroorzaken relatief meer schade dan andere branden.

De politie en de brandweer houden het aantal wietbranden niet apart bij, zegt het Verbond van Verzekeraars. Daarom is gekeken naar de onderzoeken van de Stichting Salvage. Die organisatie is opgericht door de verzekeraars, en helpt na branden bij het afhandelen van de schade. Bij ongeveer 2 procent van de Salvage-meldingen gaat het om een brand die is ontstaan in een wietkwekerij, aldus het Verbond.

Branden in hennepkwekerijen veroorzaken relatief veel schade, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het gaat vaak mis bij bewoners die met amateuristische installaties op zolder, of een leegstaande slaapkamer wiet kweken. De branden kunnen snel uitslaan, en slaan vaak over naar andere woningen. Bovendien zijn de kwekers vaak niet aanwezig op het moment dat de brand uitbreekt, of slaan ze op de vlucht. Daardoor duurt het langer voordat de brandweer wordt ingeschakeld. De 81 branden in 2015 en 79 branden in 2016 troffen respectievelijk 133 en 120 huizen en bedrijfspanden.