Massale terugroepactie van dieselauto’s Daimler

Het Duitse autoconcern Daimler roept meer dan drie miljoen dieselauto’s in Europa terug naar de garage, voor werkzaamheden die de uitstoot van schadelijke gassen moeten beperken. Vorige week werd bekend dat de Duitse justitie ernstige verdenkingen koestert tegen het moederconcern van Mercedes. Net als bij Volkswagen zou de uitstoot bij auto’s met een dieselmotor veel hoger zijn dan wat klanten en autoriteiten is voorgespiegeld.

Daarmee dreigt ook Daimler in het zogeheten Dieselschandaal verstrikt te raken. Toen Volkswagen in 2015 moest bekennen dat het met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ de uitstoot bij dieselauto’s gemanipuleerd had, ontkende Daimler stellig dat zoiets bij Daimler-auto’s ook gebeurde. Daar houdt Daimler nog steeds aan vast, maar justitie is kennelijk niet van die ontkenning overtuigd. De terugroep actie wordt in Duitsland gezien als een poging tot crisis-management. ‘Daimler trekt aan de noodrem’, kopte het Handelsblatt dinsdagavond.

Daimler trekt 220 miljoen euro uit voor de massale terugroepactie. Voor de autobezitters zijn er geen kosten aan verbonden. Vanwege het grote aantal teruggeroepen auto’s zal de hele operatie zich „over een langere periode uitstrekken”, aldus Daimler.