KPMG schikt voor 8 miljoen euro met justitie

Accountantskantoor KPMG heeft voor 8 miljoen euro geschikt met justitie, vanwege “fraude” bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Amstelveen. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt. Eind 2013 schikte KPMG al met justitie voor 7 miljoen euro, voor het verhullen van omkoping van bouwbedrijf Ballast Nedam.

Daarnaast heeft het OM laten weten vijf personen te dagvaarden. Zij worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Het gaat om twee directieleden en een financieel leidinggevende van de vennootschap die het pand heeft gebouwd (die onderdeel is van KPMG), een indirecte aandeelhouder van de ondernemer die het pand zou realiseren en een notaris. Op 3 oktober is een regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam.

10 miljoen belastingvoordeel

Door een fiscale truc heeft KPMG bij de bouw van het hoofdkantoor 10 miljoen euro belastingvoordeel genoten, terwijl het daar geen recht op had. Volgens justitie heeft KPMG “opzettelijk valse aangiften” gedaan. Het belastingvoordeel heeft het accountantskantoor al terugbetaald, nu komt daar dus nog een boete van 8 miljoen euro bovenop.

Het OM wijst erop dat de vennootschap die de fraude pleegde onderdeel is van “een prominente accountantsorganisatie” – KPMG is een van de grootste vier accountantskantoren, de big four – en dus “een maatschappelijke voorbeeldfunctie” heeft. Als controleur van jaarrekeningen van bedrijven moet KPMG zelf “financieel en fiscaal onberispelijk handelen”.

In een verklaring laat KPMG-topman Albert Roëll weten dat de verwijten van justitie en het boetebedrag “pijnlijk” zijn voor KPMG.