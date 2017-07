Gevangenen krijgen ‘coldcasekalender’ op hun cel

Alle Nederlandse gevangenen krijgen vanaf komende week een weekkalender aangeboden met daarop onopgeloste misdrijven. De politie hoopt dat de kalender tips oplevert van gedetineerden, waardoor de zaken misschien alsnog opgelost kunnen worden. Volgens de politie is in gevangenissen “relatief veel kennis aanwezig” over gepleegde misdaden.

Op de kalender staan 52 moorden en vermissingen die politie en justitie nog niet hebben kunnen oplossen. Bij de dagen van het jaar staan belangrijke data, zoals de dag waarop een lichaam is gevonden. Ook staat bij iedere zaak vermeld hoe hoog te beloning is voor de doorslaggevende tip. In totaal is aan de zaken 800.000 euro verbonden, zegt de politie in een promotiefilmpje.

Proef

Begin dit jaar werden de “coldcasekalenders” bij wijze van proef uitgedeeld in vijf gevangenissen. Ongeveer een derde van de gevangenen heeft geweigerd, “omdat ze geen ‘snitch’ willen zijn”, zegt recherchekundige en bedenker van de kalender Jeroen Hammer. Of de andere gedetineerden met bruikbare informatie zijn gekomen, is volgens Hammer niet te zeggen omdat vaak niet duidelijk is waar een tip vandaan komt. Bovendien is de kalender onderdeel van een groter offensief, waarbij onder meer sociale media en oproepen in televisieprogramma’s worden ingezet.

In de eerste vijf maanden van dit jaar kreeg de politie 160 tips binnen over cold cases, evenveel als normaal in een jaar. Ongeveer de helft daarvan ging over de zaak Nicky Verstappen. Het onderzoek naar de dood van de 11-jarige jongen in augustus 1998 loopt nog, en werd in mei uitgebreid met een groot DNA-onderzoek. Voor zover bekend is er nog geen grote doorbraak in de zaak.