Ferry Weertman wereldkampioen op de 10 kilometer

Ferry Weertman is wereldkampioen geworden op de tien kilometer openwaterzwemmen. Hij bleef in het Balatonmeer in Hongarije de Amerikaan Jordan Wilimovsky een tiende van een seconde voor. Vorig jaar won Weertman op de Olympische Spelen in Rio de titel op dezelfde afstand. Marcel Schouten, de enige andere Nederlander in het startveld, eindigde als achttiende op 34,6 seconden na Weertman.

Weertman heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen bewust op de tien kilometer geconcentreerd. Om zijn krachten te sparen had hij de vijf kilometer bewust overgeslagen. De tien kilometer is de belangrijkste afstand in het openwaterzwemmen.

Tijdens dit wereldkampioenschap komt Weertman nog in actie tijdens de 800 meter vrij in het binnenbad.