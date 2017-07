Zuid-Korea nodigt Noord-Korea uit voor gesprek

Zuid-Korea wil nog deze week in gesprek met het Noord-Koreaanse leger over het beëindigen van de “vijandigheden” aan de grens. Het ministerie van Defensie in Seoul heeft de noorderburen uitgenodigd voor een ontmoeting in het grensdorp Panmunjom. Dat gesprek moet vrijdag plaatsvinden, zo meldt het ministerie aan persbureau Yonhap.

Waarover Zuid-Korea exact wil praten, maakte het departement niet bekend. De laatste keer dat de legers van beide landen met elkaar in gesprek gingen, is inmiddels meer dan tweeënhalf jaar geleden. Wel spraken de regeringen van beide landen nadien nog met elkaar, maar ook die gesprekken liepen eind 2015 spaak.

De Zuid-Koreaanse uitnodiging komt enkele dagen nadat president Moon Jae-in tijdens een toespraak in Berlijn aankondigde in gesprek te willen. Moon gaf aan te willen praten over “nucleaire ontwapening van Noord-Korea, vrede op het Koreaanse schiereiland en betere inter-Koreaanse banden”, aldus Yonhap.

Noord-Korea reageert met dreigementen

Nieuw was die poging tot toenadering niet. Tijdens de verkiezingscampagne van begin dit jaar gaf president Moon al aan de relatie met Noord-Korea te willen verbeteren. Sinds zijn aantreden heeft hij meerdere verzoeken tot dialoog gedaan en meerdere ngo’s het groene licht gegeven naar Noord-Korea af te reizen voor humanitair werk en culturele uitwisselingen.

De liefde lijkt vooralsnog van één kant te komen. Pyongyang heeft de ngo’s de toegang tot het gesloten land ontzegd. Daarnaast werden de verzoenende woorden van Moon beantwoord met een reeks dreigementen en raketproeven. Eerder deze maand testte Noord-Korea voor het eerst een projectiel dat het Amerikaanse vasteland kan raken.