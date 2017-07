Een plotselinge vloedgolf in de Amerikaanse staat Arizona heeft zeker negen mensen, onder wie vier kinderen, het leven gekost. Een 13 jaar oude jongen is vermist, vier personen konden worden gered, meldt AP.

De vloedgolf ontstond zaterdag door de hevige regenval in de afgelopen weken. Een groep was aan het zwemmen in de buurt van de plaats Payson, toen het water van de East Verde River veranderde in een modderstroom en enkele personen meesleurde.

De plaats Payson in Arizona: