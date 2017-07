Waarom je nooit 1,5 miljoen ballonnen moet oplaten

Het oplaten van ballonnen heeft iets buitengewoon vrolijks. Je telt samen af, laat het touwtje los en ziet dan een deken van felgekleurde stipjes de lucht instijgen. Met je ogen probeer je je eigen ballon te volgen tot hij uit het zicht verdwijnt. Daarna begint het dromen. Waar zou hij terechtkomen? En zou iemand hem vinden?

Wat met enkele tientallen ballonnen kan, zo moeten ze in het Amerikaanse Cleveland hebben gedacht, kan ook op écht grote schaal. Daarom besloot de stad dertig jaar geleden een wereldrecordpoging ballon oplaten te organiseren. Het doel was om in één keer ongeveer anderhalf miljoen ballonnen te laten opstijgen.

Die dag begon feestelijk, zo is te zien in een recente reconstructie van regisseur Nathan Truesdell. Meer dan 2.500 vrijwilligers hielpen mee met opblazen en knopen, soms totdat de blaren op hun vingers stonden. Boven het centrale plein in de stad hing een groot vangnet om alle ballonnen die klaar waren op te vangen.

Straten vol vaststaand verkeer

Dat veranderde kort nadat het net werd weggehaald en de vele duizenden ballonnen opstegen. Toen een storm opstak, waaide de veelkleurige wolk namelijk niet van de stad af, maar de stad in. Bovendien maakten de hevige regenbuien de ballonnen nat – en dus zwaarder – waardoor ze veel minder hoog stegen dan gedacht.

Het gevolg was dat de straten vol kwamen te liggen met ballonnen, waardoor het verkeer in Cleveland compleet vast kwam te staan. Ook waaide de wolk in de richting van de landingsbanen van de luchthaven. Amper dertig minuten na het begin van de recordpoging kon geen enkel toestel meer landen of opstijgen.

De enige slachtoffers vallen echter niet in de lucht of op de grond, maar op het water. Tijdens de hevige storm slaan twee vissers overboord op Lake Erie, ten noorden van de stad. De reddingsbrigade probeert het duo nog wel te redden, maar door de vele ballonnen op het water kunnen ze de zwemvesten van de vissers niet ontwaren.

En het record? Dat werd niet gevestigd. Het Guinness Book of Records heeft de poging nooit erkend.